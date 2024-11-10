«Аэрофлот» опроверг слухи о неопознанных аппаратах рядом с рейсом

«Аэрофлот» сообщил об отсутствии неопознанных аппаратов рядом с рейсом Бухара-Москва

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Аэрофлот» опроверг информацию о появлении неопознанных летательных аппаратов вблизи рейса, следовавшего из Бухары в Москву, передает «РИА Новости». В пресс-службе компании подчеркнули, что командир судна не сообщал об обнаружении таких объектов и не видел их ни визуально, ни на радаре.

Сообщения о возможном присутствии неопознанных аппаратов начали распространяться в ряде телеграм-каналов, однако «Аэрофлот» заявил, что посадка рейса SU1877 10 ноября в Москве прошла в штатном режиме. В компании отметили, что экипаж не фиксировал никаких нарушений или необычных событий.

Таким образом, распространенная информация была названа недостоверной. «Аэрофлот» продолжает следить за безопасностью полетов и призывает полагаться на официальные данные, чтобы избежать распространения ложных сведений.

Силы ПВО сбили 70 украинских беспилотников над российскими регионами.



