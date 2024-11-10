В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.18 комментариев
«Аэрофлот» опроверг слухи о неопознанных аппаратах рядом с рейсом
«Аэрофлот» сообщил об отсутствии неопознанных аппаратов рядом с рейсом Бухара-Москва
«Аэрофлот» опроверг слухи о неопознанных аппаратах около рейса SU1877, следовавшего в Москву.
«Аэрофлот» опроверг информацию о появлении неопознанных летательных аппаратов вблизи рейса, следовавшего из Бухары в Москву, передает «РИА Новости». В пресс-службе компании подчеркнули, что командир судна не сообщал об обнаружении таких объектов и не видел их ни визуально, ни на радаре.
Сообщения о возможном присутствии неопознанных аппаратов начали распространяться в ряде телеграм-каналов, однако «Аэрофлот» заявил, что посадка рейса SU1877 10 ноября в Москве прошла в штатном режиме. В компании отметили, что экипаж не фиксировал никаких нарушений или необычных событий.
Таким образом, распространенная информация была названа недостоверной. «Аэрофлот» продолжает следить за безопасностью полетов и призывает полагаться на официальные данные, чтобы избежать распространения ложных сведений.
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