Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.11 комментариев
В Таджикистане возрос интерес к изучению русского языка
Учительница из Таджикистана сообщила о росте интереса к русскому языку
Учительница худжандской гимназии №4 Таджикистана рассказала о высоком интересе к русскому языку среди учеников, которые стремятся поступать в российские вузы и посещают репетиторов для углубленного изучения языка.
Как передает «Sputnik Таджикистан», учительница худжандской гимназии №4 Фируза Абдуллоева отметила, что в Таджикистане наблюдается значительный рост интереса к изучению русского языка. По ее словам, наполняемость классов в школах очень высокая, превышающая 30 учеников в каждом классе.
Абдуллоева подчеркнула, что многие ученики планируют поступление в российские вузы, поэтому активно занимаются с репетиторами, чтобы улучшить свои знания русского языка. «Ребята знают, что будут поступать в российские вузы. Ходят к репетиторам, чтобы глубже изучить язык», – заявила она.
Кроме того, Абдуллоева выразила мнение, что в Таджикистане необходимо открытие большего количества русских школ, чтобы удовлетворить растущий спрос на изучение русского языка среди молодежи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Таджикистан договорились усилить сотрудничество в вопросах миграции, включая создание курсов русского языка для трудовых мигрантов.