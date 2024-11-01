В Таджикистане возрос интерес к изучению русского языка

Учительница из Таджикистана сообщила о росте интереса к русскому языку

Tекст: Ольга Иванова

Как передает «Sputnik Таджикистан», учительница худжандской гимназии №4 Фируза Абдуллоева отметила, что в Таджикистане наблюдается значительный рост интереса к изучению русского языка. По ее словам, наполняемость классов в школах очень высокая, превышающая 30 учеников в каждом классе.

Абдуллоева подчеркнула, что многие ученики планируют поступление в российские вузы, поэтому активно занимаются с репетиторами, чтобы улучшить свои знания русского языка. «Ребята знают, что будут поступать в российские вузы. Ходят к репетиторам, чтобы глубже изучить язык», – заявила она.

Кроме того, Абдуллоева выразила мнение, что в Таджикистане необходимо открытие большего количества русских школ, чтобы удовлетворить растущий спрос на изучение русского языка среди молодежи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Таджикистан договорились усилить сотрудничество в вопросах миграции, включая создание курсов русского языка для трудовых мигрантов.