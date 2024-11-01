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Пентагон отказался от лазеров для защиты от дронов
The War Zone: Пентагон предпочел радиоэлектронные средства для защиты от беспилотников
США выбрали радиоэлектронные и киберсредства для защиты объектов от дронов, отказавшись от лазеров и артиллерии из-за риска сопутствующего ущерба.
США решили не использовать артиллерийские системы и лазеры для защиты от беспилотников, сообщает портал The War Zone. Это решение обусловлено опасениями, связанными с возможным сопутствующим ущербом и нарушениями правовых норм. Вместо этого предпочтение отдано радиоэлектронным и киберсредствам, таким как технологии, блокирующие радиочастотные сигналы дронов.
Портал отмечает, что эффективность радиоэлектронных мер для защиты в условиях городов вызывает сомнения. Помехи, создаваемые в городских условиях, могут негативно повлиять на гражданские коммуникации и инфраструктуру. Тем не менее, данные меры считаются более безопасными для гражданских лиц.
Учения Falcon Peak 2025 стали площадкой для анализа альтернативных методов борьбы с дронами. Однако политические препятствия, по данным TWZ, ограничивают возможности американских военных в обеспечении надежной защиты от беспилотников, несмотря на многолетние усилия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущие оборонные компании, включая RTX и QinetiQ, активно инвестируют в разработку лазерного оружия, предназначенного для борьбы с недорогими беспилотниками и ракетами.