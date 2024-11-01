Полковник США заявил о взаимодействии с внеземным разумом

Полковник США в отставке Карл Нелл сообщил о контактах с внеземным разумом на Земле

Tекст: Мария Иванова

Нелл заявил о существовании внеземного разума и его взаимодействии с человечеством, сообщает РИА «Новости». Его выступление прозвучало на онлайн-мероприятии, организованном Институтом новой парадигмы, и транслировалось на YouTube-канале института.

Нелл подчеркнул, что взаимодействие с нечеловеческим разумом ведется в настоящее время и, по его мнению, в этом «нет никаких сомнений».

Однако официальные представители Пентагона, включая Патрика Райдера, заявили, что пока недостаточно доказательств того, что Землю посещали инопланетяне. Год назад управление Пентагона по изучению аномальных явлений предполагало возможность инопланетной природы неопознанных летающих объектов (НЛО). В то время ученый-физик Шон Киркпатрик говорил, что отсутствие инопланетной жизни в масштабах вселенной «статистически неправдоподобно», но вероятность того, что инопланетный разум нашел Землю и многократно потерпел крушение в США, «не очень велика».

Ранее стало известно, что Джо Байден со всей серьезностью относится к сообщениям об НЛО и поручил Пентагону создать офис управления по разрешению аномалий во всех областях.

До этого профессор Стэнфордского университета заявил, что инопланетяне посещали Землю и эксперты ведут работу над реверсивным проектированием НЛО, которые совершили аварийную посадку.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что у человеческой цивилизации недостаточно энергетических ресурсов и чувствительных радиотелескопов для обнаружения внеземной жизни на других планетах.