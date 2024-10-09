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Даванков подготовил обращение в РКН по пересмотру блокировки платформы Discord
Вице-спикер Госдумы Даванков подготовил обращение в РКН по пересмотру блокировки платформы Discord
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков намерен обратиться в Роскомнадзор с просьбой о разблокировке платформы Discord, заявив о необходимости пересмотра решения.
Даванков сообщил, что планирует обратиться в Роскомнадзор с просьбой пересмотреть блокировку платформы Discord, передает «Коммерсант».
Решение о блокировке было принято РКН 8 октября из-за несоответствия платформы требованиям по ограничению противоправной информации. Даванков подчеркнул, что интернет требует умения работать с ним, а не запретов.
В своем Telegram-канале вице-спикер заявил: «Без конкуренции у нас никогда не появится своих аналогов – а мы станем страной победившего VPN». К публикации он прикрепил скриншот папки приложений на iPhone с зачеркнутыми иконками X, YouTube, Discord, Instagram* и Facebook. Он отметил, что это реальность, в которой находятся пользователи.
Даванков также сослался на данные Mediascope, по которым платформой Discord в России пользуются от 25 до 40 млн человек. Он подчеркнул важность платформы для студентов и репетиторов онлайн-школ, добавив, что «по функционалу его не может адекватно заменить ни «Яндекс. Телемост», ни VK-мессенджер, ни любой другой отечественный продукт».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор направил администрации мессенджера Discord требование об удалении 947 противоправных материалов, однако руководство платформы так и не исполнило ряд предписаний. Discord был заблокирован на российской территории из-за нарушения требований российского законодательства.
Отметим, что украинские кураторы через мессенджер Discord подбили девятерых несовершеннолетних на подготовку нападений, среди задержанных оказались участники деструктивных сообществ, что было сообщено в Центре общественных связей ФСБ.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ