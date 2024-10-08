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Лавров поинтересовался наличием квадроберов в Армении
Глава МИД Лавров обсудил с армянским коллегой Мирзояном наличие квадроберов в стране
Глава МИД России Сергей Лавров в беседе с армянским коллегой Араратом Мирзояном поинтересовался наличием квадроберов в стране, что вызвало улыбку у обоих участников встречи.
Лавров в ожидании встречи лидеров России и Армении в Кремле задал своему армянскому коллеге вопрос о наличии квадроберов в республике, передает ТАСС.
«У вас есть квадроберы? В собак наряжаются дети. Это одна из самых главных новостей. Ходят, как животные», – шутливо сказал российский министр.
Мирзоян, в свою очередь, подтвердил, что в курсе нового движения, и назвал его относительно новым явлением.
Тем временем посол Армении в России Гурген Арсенян отметил, что в Европе квадроберы уже определяют себя как гендер, что подчеркивает растущую популярность этого феномена на международной арене.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Сергей Колунов потребовал привлечь родителей детей-квадроберов к ответственности вплоть до лишения их родительских прав, а также в Госдуме начали разработку закона о запрете пропаганды квадроберства.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, что квадробика – это продвинутая образная игра, которая из дошкольного возраста перекочевала в ранний подростковый.