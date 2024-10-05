Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
В Госдуме начали разработку закона о запрете пропаганды квадроберства
Депутат Лантратова рассказала о разработке законопроекта против пропаганды квадроберства
В Государственной Думе разрабатывается законопроект, направленный на запрет пропаганды деструктивных идеологий, включая квадроберство, заявила первый зампредседателя комитета по просвещению. Яна Лантратова.
По словам Лантратовой, необходимо наказывать тех, кто популяризирует и делает такие движения, как квадроберство, привлекательными, передает РИА «Новости».
«Есть целые сообщества. И это не так безобидно, как кажется на первый взгляд», – пояснила она.
Депутат подчеркнула, что дети, которые поддаются влиянию таких идеологий, являются жертвами, а не преступниками. Однако, по ее мнению, ответственность за это должны нести те, кто распространяет и навязывает информацию, вызывающую интерес к подобным движениям.
Депутат Госдумы Сергей Колунов потребовал привлечь родителей детей-квадроберов к ответственности, в том числе вплоть до лишения их родительских прав.