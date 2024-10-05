В Госдуме начали разработку закона о запрете пропаганды квадроберства

Депутат Лантратова рассказала о разработке законопроекта против пропаганды квадроберства

Tекст: Вера Басилая

По словам Лантратовой, необходимо наказывать тех, кто популяризирует и делает такие движения, как квадроберство, привлекательными, передает РИА «Новости».

«Есть целые сообщества. И это не так безобидно, как кажется на первый взгляд», – пояснила она.

Депутат подчеркнула, что дети, которые поддаются влиянию таких идеологий, являются жертвами, а не преступниками. Однако, по ее мнению, ответственность за это должны нести те, кто распространяет и навязывает информацию, вызывающую интерес к подобным движениям.

Депутат Госдумы Сергей Колунов потребовал привлечь родителей детей-квадроберов к ответственности, в том числе вплоть до лишения их родительских прав.

