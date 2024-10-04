Потери ВСУ на Курском направлении превысили 20 тыс. военных

Tекст: Алексей Дегтярев

ВСУ также потеряли шесть бронемашин, а также три артиллерийских орудия, включая французскую САУ Caesar и американскую гаубицу М777, три станции РЭБ и инженерную машину разграждения, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Группировка «Север» поразила формирования 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, 103-й и 129-й бригады теробороны у Дарьино, Любимовки, Нового Пути, Покровского и Плехово.

Группировка за сутки отразила две контратаки в направлении Любимовки, Ольговки и Плехово. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 30 человек.

Также отражены пять попыток украинской армии прорваться через границу в сторону Нового Пути. На этом участке ВСУ потеряли более 30 человек, боевую бронированную машину и два автомобиля.

Авиация и артиллерия поразила скопления живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й, 116-й и 129-й бригад теробороны у Богдановки, Бондаревки, Дарьино, Косицы, Колмакова, Княжьего 1-го, Локни, Любимовки, Лебедевки, Мартыновки, Николаево-Дарьино, Новоивановки, Нового Пути, Орловки, Плехово, Покровского, Правды, Русского Поречного, Свердликово и Черкасского Поречного.

Авиация и ракетные войска ударили по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 1-й бригады нацгвардии, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 101-й, 103-й, 107-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Беловод, Бондаревщины, Белой Березы, Белокопытово, Журавки, Катериновки, Кислой Дубины, Локни, Мирополья, Мирлоги, Николаевки, Павловки, Петровского, Ободы, Павловки, Речки, Суходола, Сум, Хотеня и Юнаковки.

За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 20 тыс. 200 военнослужащих, 135 танков, 66 БМП, 98 БТРов, 870 бронемашин, 580 автомобилей, 165 артиллерийских орудий, 33 РСЗО, девять ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 43 станции РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 20 единиц инженерной и другой техники.

В прошлые сутки украинские боевики, пытавшиеся прорваться через российскую границу в Курской области, потеряли до 60 человек.