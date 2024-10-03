ВСУ потеряли 60 человек при попытке прорыва границы в Курской области

Tекст: Алексей Дегтярев

ВСУ предприняли пять попыток прорыва через госграницу в сторону поселка Новый Путь, они потеряли до 60 военнослужащих, три боевые бронированные машины и автомобиль, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Перехода границы не допущено.

Группировка «Север» поразила формирования 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 129-й бригады теробороны у Дарьино, Любимовки, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово.

В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 30 человек.

Авиация и ракетные войска поразили в Сумской области резервы 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й и 103-й бригад теробороны у Великого Бобрика, Великой Чернетчины, Глухова, Макеевки, Ободы, Павловки, Перемоги, Речки, Скляровки, Студенка и Уланово.

За сутки ВСУ на Курском направлении потеряли свыше 300 человек, четыре бронемашины, шесть артиллерийских орудий, включая две американские САУ Paladin, шведскую САУ Archer.

За все время боевых действий на этом направлении украинская армия потеряла свыше 19 тыс. 850 человек, 135 танков, 66 БМП, 98 БТР, 864 боевые бронированные машины, 577 автомобилей, 162 артиллерийских орудия, 33 РСЗО, девять ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 40 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 19 единиц инженерной и другой техники.