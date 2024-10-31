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Осужденный пытался поджечь себя в казанском СИЗО
В Татарстане осужденный за организацию преступного сообщества умышленно поджег свою куртку в СИЗО-5 во время судебного заседания в режиме ВКС, но был оперативно потушен сотрудниками, сообщили в управлении ФСИН России по региону.
Инцидент произошел 30 октября во время судебного заседания, проходившего в режиме ВКС. Мужчина умышленно поджег свою куртку, однако сотрудники следственного изолятора быстро потушили огонь. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь, передает РИА «Новости».
По информации УФСИН, состояние здоровья осужденного сейчас удовлетворительное. В ведомстве подчеркнули, что информация о нарушении его прав не соответствует действительности. Условия содержания заключенного отвечают всем нормам законодательства, и никакое давление на него не оказывалось.
Администрация отмечает, что физическая сила к осужденному не применялась. В связи с инцидентом была назначена служебная проверка, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.
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