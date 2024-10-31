Осужденный пытался поджечь себя в казанском СИЗО

Tекст: Елизавета Шишкова

Инцидент произошел 30 октября во время судебного заседания, проходившего в режиме ВКС. Мужчина умышленно поджег свою куртку, однако сотрудники следственного изолятора быстро потушили огонь. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь, передает РИА «Новости».

По информации УФСИН, состояние здоровья осужденного сейчас удовлетворительное. В ведомстве подчеркнули, что информация о нарушении его прав не соответствует действительности. Условия содержания заключенного отвечают всем нормам законодательства, и никакое давление на него не оказывалось.

Администрация отмечает, что физическая сила к осужденному не применялась. В связи с инцидентом была назначена служебная проверка, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее под Киевом женщина подожгла себя после отказа суда предоставить отсрочку от мобилизации ее мужу.