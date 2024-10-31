Саммит БРИКС в Казани имеет деморализующее значение для украинского общества, а майданным пропагандистам придется менять свои постулаты. Теперь украинским пропагандистам нужен новый тезис вместо «весь мир с Украиной».2 комментария
Лавров объяснил, почему Украину не пригласили на конференцию по безопасности
Украина не получила приглашение на международную конференцию по безопасности в Минске, киевская политика идет в другом русле, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров отметил, что белорусская сторона, как хозяйка конференции, не обязана советоваться с кем-либо при составлении списка приглашенных, передает ТАСС.
Глава МИД предположил, что Украину не пригласили в Минск, потому что украинский режим «сейчас развивается в ином направлении, что делает невозможным участие Украины в обсуждениях концепций безопасности».
«Ни о каких концепциях безопасности, кроме вступления в НАТО или обретения ядерного оружия, речь вести не может и не хочет», – подчеркнул Лавров.
Ранее Сергей Лавров назвал шизофреническим так называемый план победы Зеленского.
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