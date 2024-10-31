Лавров объяснил, почему Украину не пригласили на конференцию по безопасности

Tекст: Вера Басилая

Лавров отметил, что белорусская сторона, как хозяйка конференции, не обязана советоваться с кем-либо при составлении списка приглашенных, передает ТАСС.

Глава МИД предположил, что Украину не пригласили в Минск, потому что украинский режим «сейчас развивается в ином направлении, что делает невозможным участие Украины в обсуждениях концепций безопасности».

«Ни о каких концепциях безопасности, кроме вступления в НАТО или обретения ядерного оружия, речь вести не может и не хочет», – подчеркнул Лавров.

Ранее Сергей Лавров назвал шизофреническим так называемый план победы Зеленского.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад понял, что необходимо договариваться по Украине, так как не в состоянии победить Россию на поле боя.