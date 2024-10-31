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Журова ответила Баху на обвинение России в нарушении Олимпийской хартии
Светлана Журова: Россия не виновата в том, что МОК не признает новые регионы страны
Даже если Россия не включила бы в Олимпийский комитет России (ОКР) новые территории, нашлись бы другие причины для отстранения, сказала газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя обвинение России в нарушении Олимпийской хартии со стороны главы МОК Томаса Баха.
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что отстранение ОКР было неизбежно, поскольку он начал действовать на территории, которая якобы является зоной Национального олимпийского комитета Украины – ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, назвав это нарушением Олимпийской хартии. Он подчеркнул, что в остальных случаях национальные комитеты ее соблюдают.
«С одной стороны, документально, то есть юридически, у них была зацепка для того, чтобы это сделать. С другой, то, что происходят действия в других странах, совершенно не наказывается никаким образом», – говорит Журова.
По ее словам, Россия не виновата в том, что в МОК не признают ни референдум, ни присоединение, ни желания людей. У них существуют определенные юридические нормы, которым именно в случае с Россией они следуют.
«Причем интересно было бы спросить Баха, а что было бы, если бы мы не включили в ОКР эти территории? Мы бы как Израиль, Палестина и все остальные страны выступали бы с флагом и с гимном? Мы понимаем, что и этого не было бы, нашлись бы другие причины. Не было территории, был допинг, мы тоже выступали без флага и тоже имели нейтральный статус», – заключила Журова.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предстоит разобраться с ангажированностью Баха, который политизировал олимпийское движение в нарушение всех норм международного права.