Журова ответила Баху на обвинение России в нарушении Олимпийской хартии

Светлана Журова: Россия не виновата в том, что МОК не признает новые регионы страны

Tекст: Татьяна Косолапова

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что отстранение ОКР было неизбежно, поскольку он начал действовать на территории, которая якобы является зоной Национального олимпийского комитета Украины – ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, назвав это нарушением Олимпийской хартии. Он подчеркнул, что в остальных случаях национальные комитеты ее соблюдают.



«С одной стороны, документально, то есть юридически, у них была зацепка для того, чтобы это сделать. С другой, то, что происходят действия в других странах, совершенно не наказывается никаким образом», – говорит Журова.

По ее словам, Россия не виновата в том, что в МОК не признают ни референдум, ни присоединение, ни желания людей. У них существуют определенные юридические нормы, которым именно в случае с Россией они следуют.

«Причем интересно было бы спросить Баха, а что было бы, если бы мы не включили в ОКР эти территории? Мы бы как Израиль, Палестина и все остальные страны выступали бы с флагом и с гимном? Мы понимаем, что и этого не было бы, нашлись бы другие причины. Не было территории, был допинг, мы тоже выступали без флага и тоже имели нейтральный статус», – заключила Журова.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предстоит разобраться с ангажированностью Баха, который политизировал олимпийское движение в нарушение всех норм международного права.