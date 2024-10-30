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    Финансовая система БРИКС должна стать одним из тех главных катков, которые пусть медленно, но неумолимо проедутся по однополярному миру, в основе которого – власть доллара. При этом единая валюта странам БРИКС совсем ни к чему.

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    Ванесса Гьяццелли Пайм Ванесса Гьяццелли Пайм Столкновение с Западом помогло русским осознать свою цивилизационную ценность

    Как в России чувствует себя личность и вообще человеческая индивидуальность? Я лично удостоверилась в том, что русские люди по-настоящему уважают частную жизнь и совсем не навязчивы, хотя они и не такие индивидуалисты, какими обычно бывают люди на Западе.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Великая депрессия в США развязала войну

    Символическая банкнота БРИКС, продемонстрированная на только что завершившемся саммите, – лишь прелюдия, за которой должны последовать и гораздо более серьезные действия. А эти действия может подстегнуть новый большой экономический кризис, новая «Великая депрессия», которая, очевидно, грядет и о которой говорят сегодня все чаще и чаще.

    2 комментария
    30 октября 2024, 08:39 • Новости дня

    Авиация нанесла массированный удар по позициям ВСУ на Запорожской линии

    Российская авиация нанесла удар по украинским войскам на Запорожской линии

    Авиация нанесла массированный удар по позициям ВСУ на Запорожской линии
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Российская авиация нанесла массированный удар по украинским войскам на Ореховском направлении Запорожской линии фронта, что привело к повреждениям инфраструктуры в регионе, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, российская фронтовая авиация провела массированный авиаудар по позициям украинских вооруженных сил на Ореховском направлении в Запорожской области, передает РИА «Новости». Рогов сообщил, что удары были нанесены рано утром. Основные цели атак располагались в районе городов Орехов и Малая Токмачка.

    Рогов заявил: «Сегодня рано утром наша фронтовая авиация нанесла массированный удар по позициям и скоплению бронетехники и живой силы украинских войск на Ореховском направлении». По его словам, удары производились авиабомбами ФАБ-500, что позволило нанести серьезный урон противнику.

    Также известно, что несколько объектов инфраструктуры в подконтрольных украинским властям районах Запорожской области получили повреждения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава назначенной Киевом военной администрации региона Иван Федоров. Однако подробности о характере повреждений или количестве объектов не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ атаковали автозаправку в Энергодаре, в результате чего погиб человек, а город остался без электроснабжения. ВСУ ранее повредили тепловой узел в Энергодаре перед началом отопительного сезона.

    30 октября 2024, 00:21 • Новости дня
    Танкисты на мотоциклах угнали мешавший атаке на Курахово танк ВСУ
    Танкисты на мотоциклах угнали мешавший атаке на Курахово танк ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Мотоциклисты пятой бригады 51-й армии, которая продвигается к Курахово, привезли российских танкистов к украинскому танку, мешающему наступлению, чтобы те отогнали его в сторону, сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

    Сладков в Telegram пояснил, что позиции вооруженных сил Украины в районе Курахово «мощно укреплены». Однако российской пятой бригаде удалось «выдолбить в этой линии обороны проход, сосредоточив огонь танков и артиллерии в одном месте».

    Попытавшись предотвратить «прорыв российской брони», ВСУ «заткнули пролом украинским танком», несмотря «на попадания нашей артиллерии». Украинские танкисты попытались сбежать, но были уничтожены «коптерщиками» пятой бригады.

    Тем временем два мотоциклиста пятой бригады посадили «за собой двоих наших танкистов» и подвезли их к брошенному танку ВСУ. Российские танкисты преодолели «путанку» (стальную проволоку), забрались в танк и отогнали его в сторону.

    «Украинские артиллеристы попадают в танк несколько раз, и он застревает в развалинах Курахово. Проход был снова освобожден для наших атак», – сообщил Сладков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в зоне СВО российскими военными активно применяется легкая мототехника – мотоциклы и квадроциклы. Сообщалось, что у мотоштурмовиков есть особая тактика, которая отлично зарекомендовала себя при стремительном освобождении Урожайного и Старомайорского.

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    29 октября 2024, 12:15 • Новости дня
    Российские войска освободили Горняк, Доброволье и Катериновку в ДНР
    Российские войска освободили Горняк, Доброволье и Катериновку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вооруженные силы России в последние сутки освободили три населенных пункта в Донецкой народной республике, сообщили в российском министерстве обороны во вторник.

    Подразделения группировки войск «Центр» освободили Горняк и поразили украинские подразделения, включая 24-ю механизированную и 59-ю мотопехотную бригады. Противник потерял более 500 военнослужащих и значительное количество техники, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка войск «Восток» освободила Доброволье и улучшила позиции по переднему краю. Она также отразила несколько контратак, в зоне ее ответственности уничтожены 125 украинских военнослужащих, а также техника, включая САУ «Пион».

    Подразделения «Южной» группировки заняли новые рубежи и освободили Катериновку. Потери ВСУ составили более 985 военнослужащих, также были уничтожены танк Leopard и другие боевые единицы.

    Противник потерял три станции РЭБ «Анклав-Н» и три полевых склада с боеприпасами.

    В прошлые сутки ВС России установили контроль над Цукурино в ДНР. До этого российские военные освободили Измайловку и Александрополь, оба населенных пункта также расположены в республике.

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    29 октября 2024, 19:15 • Видео
    Зачем Зеленский раздает украинцам деньги

    Владимир Зеленский потребовал от правительства до начала зимы перевести каждому украинцу по тысяче гривен. Эта акция означает, что населению нужно готовиться к худшему.

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    29 октября 2024, 14:40 • Новости дня
    Рожин: Освобождение Торского откроет армии России путь к Красному Лиману

    Военный аналитик Рожин: Торское откроет армии России путь к Красному Лиману и Славянску

    Рожин: Освобождение Торского откроет армии России путь к Красному Лиману
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Село Торское является воротами к Красному Лиману, городу, который может открыть для России перспективы взятия Славянска или Купянска. Противник это осознает, поэтому будет перебрасывать на его оборону дополнительные подразделения, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее российские войска продвинулись к северной окраине Тернов и зашли в Торское.

    «В настоящее время более реалистичной целью для освобождения выглядят Терны. Населенный пункт примыкает к реке. То есть украинские войска поддерживают логистическую связь с этим селом лишь благодаря контролю над Торским. Соответственно, одновременное давление на обе точки вынудит ВСУ сосредоточить усилия лишь на одной из них», – сказал военный аналитик Борис Рожин.

    «При сохранении текущих тенденций на фронте противник, скорее всего, пожертвует именно Тернами. Поэтапное окружение села с нашей стороны создаст для угрозу полного логистического разрыва с ним. Удерживать его в таких условиях попросту нет смысла. Рано или поздно наши оппоненты примут решение оставить деревню», – отмечает он.

    «С Торским ситуация сложнее. Противник намерен за него сражаться, так как речь идет о своеобразных «воротах», способных открыть России возможности продвижения к Красному Лиману. Очевидно, что ВСУ будут стягивать сюда резервы. Численность присланных бригад, а также их оснащение во многом предопределит скорость освобождения села», – акцентирует эксперт.

    «Если добиться контроля над Тернами у наших военных получится, скорее всего, примерно до конца осени, то с Торским так не удастся. Однако в стратегическом плане общий ход развития событий на фронте играет в нашу пользу. Пытаясь своевременно реагировать на угрозы потери села, противник будет перебрасывать сюда подразделения с близлежащих направлений», – рассуждает собеседник.

    «Соответственно, другие участки фронта начнут ослабевать, что подарит Российской армии возможность развить уже достигнутые успехи даже вдали от Торского и Терн. Схожие процессы мы уже наблюдали под Угледаром. Украинские войска не могут адаптироваться под набранный темп наступления России», – отмечает он.

    «При этом важно понимать, что основной целью наших военных все же является именно Торское. В перспективе его освобождение откроет нам путь к Красному Лиману, потеря которого значительно ухудшит положение ВСУ. Оттуда мы сможем выйти к Славянску или Купянску, городам, имеющим неоценимое стратегической значение для обеих сторон», – заключил Рожин.

    Ранее российские войска продвинулись к северной окраине Тернов и зашли в Торское. Об этом РИА «Новости» рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «За оба оккупированных населенных пункта начались освободительные бои», – уточнил он. По его словам, на данном участке фронта уже наращивается количество артиллерийских ударов, в том числе и по Ямполовке.

    Между тем продолжается освобождение ДНР. Во вторник в Минобороны сообщили, что группировки войск «Центр» сумели полностью взять под контроль Селидово. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала последствия для ВСУ от потери данного города. Кроме того, накануне были взяты Горняк и Доброволье.

    По прогнозам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, полное освобождение республики стоит ожидать уже в ближайшие месяцы. «Это я знаю точно, и я это вижу, чувствую по линии фронта», – отметил он.

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    30 октября 2024, 04:00 • Новости дня
    FT заявила о переговорах России и Украины об отказе от ударов по энергообъектам

    Financial Times заявила о «начальной стадии» переговоров России и Украины о прекращении ударов по энергообъектам

    FT заявила о переговорах России и Украины об отказе от ударов по энергообъектам
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский дипломат заявил, что Россия и Украина при посредничестве Катара якобы начали переговоры о прекращении ударов по энергообъектам, пишет Financial Times.

    «Идут переговоры в начальной стадии», – сказал дипломат, пояснив, что «ведутся переговоры об энергетических объектах».

    При этом высокопоставленный украинский чиновник сообщил, что Киев не намерен отказываться от ударов по целям в России, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам, с целью оказания давления на Москву, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Для Украины перед началом зимы потенциальная сделка по энергообъектам представляет особую важность, говорится в статье. Собеседники FT предположили, что Москва вряд ли согласится на такую сделку, пока в приграничье Курской области находятся украинские военные, пишет «Коммерсант».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский в интервью Financial Times назвал отказ от ударов по энергетической инфраструктуре возможным первым шагом к перемирию с Россией.

    По информации Washington Post, Россия и Украина уже планировали направить делегации в Катар для переговоров о прекращении атак на объекты энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от этой встречи.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова категорически опровергла информацию о том, что украинское наступление на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Москва и Киев не вели тайных переговоров по поводу прекращения нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

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    29 октября 2024, 12:02 • Новости дня
    Зеленский назвал «несправедливым» отказ Запада приглашать Украину в НАТО

    Зеленский обвинил Запад в несправедливости из-за отказа приглашать Украину в НАТО

    Зеленский назвал «несправедливым» отказ Запада приглашать Украину в НАТО
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Запада «несправедливо» отказывают Украине в приглашении в НАТО, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что приглашение в НАТО не значит полноправное членство в альянсе. Он выразил недовольство тем, что лидеры некоторых стран, вместо того чтобы рассматривать вопрос о приглашении, сосредотачиваются на обсуждении членства Украины в НАТО, передает РИА «Новости».

    По его словам, такое отношение к Украине несправедливо, это простой способ сказать нет на стремление Украины к членству в альянсе.

    Приглашение Украины в НАТО стало первым пунктом «плана победы» Зеленского.

    Ранее СМИ писали, что семь стран НАТО, включая США и Германию, выступили против вступления Украины в альянс из-за опасений конфликта с Россией.

    Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия не будет обсуждать вступление Украины в НАТО, так как это недопустимо как в настоящем, так и в будущем.

    Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул неприемлемость для России членства Украины в НАТО.

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    29 октября 2024, 14:08 • Новости дня
    Кадыров пообещал возмездие за атаку дрона на университет спецназа в Чечне

    Кадыров пообещал «возмездие, которое не снилось», за атаку дрона на Чечню

    Кадыров пообещал возмездие за атаку дрона на университет спецназа в Чечне
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Атака беспилотного летательного аппарата на Российский университет спецназа (РУС) в Чечне повлечет «возмездие, что даже им не снилось», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров заявил о готовности принять ответные меры на атаку беспилотного летательного аппарата на Российский университет спецназа в Чечне, передает ТАСС.

    «Покажем в ближайшем будущем такое возмездие, что даже им не снилось», – заявил Кадыров, добавив, что «шутить Чечня не позволит».

    Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что в результате атаки беспилотника на Российский университет спецназа в Чечне загорелась крыша пустующего здания.

    До этого президент России Владимир Путин посетил Российский университет спецназа в Гудермесе.

    Сообщалось, что в зоне проведения СВО на Украине находится ряд чеченских подразделений, с начала СВО туда отправились более 29 тыс. бойцов.

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    29 октября 2024, 13:09 • Новости дня
    Российские войска освободили Селидово в ДНР
    Российские войска освободили Селидово в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские подразделения освободили город Селидово в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны России во вторник.

    Операцию по освобождению удалось провести благодаря успешным действиям соединений и воинских частей группировки «Центр», указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что город полностью освобожден от ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, какие перспективы откроет освобождение Селидово, и почему операция по установлению контроля над ним схожа с операцией в Угледаре.

    Напомним, украинские подразделения пытались выбраться из Селидово, но теряли много людей.

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    30 октября 2024, 01:33 • Новости дня
    Кадыров сообщил о гибели пленных солдат ВСУ из-за атаки украинского дрона

    Кадыров сообщил о гибели украинских пленных в результате атаки дрона на Российский университет спецназа в Чечне

    Tекст: Антон Антонов

    Атака украинского беспилотника на Российский университет спецназа (РУС) в Чечне привела к гибели украинских пленных, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров указал, что «жертв с нашей стороны нет», но есть жертвы «среди украинских пленных». Как пояснил Кадыров, «на каждом стратегическом объекте» в Чечне, включая РУС, содержится до десяти украинских пленных.

    «Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат. Впредь Украина должна понимать, что подобными выпадами прежде всего вредит своим гражданам», – заявил он в Telegram.

    Напомним, в результате атаки беспилотника на Российский университет спецназа в Чечне загорелась крыша одного из здании. Кадыров заявил, что атака повлечет «возмездие».

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    29 октября 2024, 16:12 • Новости дня
    ВСУ потеряли гарнизон для обороны Красноармейска возле Селидово

    Украинские войска потеряли в Селидове гарнизон, предназначенный для обороны Красноармейска

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские войска понесли значительные потери в Селидове и окрестностях, потеряв часть гарнизона, который должен был оборонять Красноармейск, сообщили в силовых структурах РФ.

    Как передает ТАСС, в результате боев за Селидово и ближайшие населенные пункты украинские войска потеряли значительную часть сил, предназначенных для обороны Красноармейска, также известного как Покровск.

    «В ходе боев в Селидово, Горняке, Украинске и ряде сел противник лишился существенной части гарнизона, который должен оборонять Красноармейск», – заявил представитель силовых структур.

    Кадры объективного контроля подтверждают наличие нескольких тысяч убитых и раненых украинских солдат. Подобные потери могут повлиять на способность ВСУ удерживать оборону в стратегически важном Красноармейске.

    Министерство обороны России сообщило об освобождении города Селидово в Донецкой народной республике. В освобожденном городе Селидово в ДНР российские бойцы сняли украинский флаг со здания горсовета. Украинская армия пыталась прорваться из Селидово, но при этом потеряла большое число бойцов.

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    30 октября 2024, 01:55 • Новости дня
    Швейцария сочла невозможным использовать российские активы для кредита Киеву

    Госсекретариат экономики Швейцарии заявил о невозможности предоставить Киеву кредит за счет российских активов

    Tекст: Антон Антонов

    Швейцария не может по примеру G7 использовать доходы от заблокированных российских активов для займов Украине, заявил официальный представитель Госсекретариата экономики Швейцарии Фабиан Майенфиш.

    Майенфиша спросили, собирается ли Швейцария в данном вопросе последовать примеру стран G7. Он ответил, что ситуация в Швейцарии отличается от ситуации в странах Группы семи, передает ТАСС.

    «Никакая непредвиденная прибыль от иммобилизованных средств российского Центрального банка не генерируется», – заявил Майенфиш.

    Он пояснил, что «активы швейцарских финансовых институтов не хранятся в центральных депозитариях ценных бумаг, а депонируются в коммерческих банках в виде ликвидных средств».

    Таким образом, в отличие от стран G7, договорившихся об обслуживании займов Киеву за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России, Швейцария не располагает аналогичными возможностями. Майенфиш подчеркнул, что у его страны отсутствуют «непредвиденные прибыли, которые могли бы послужить основой для кредита, подобного кредиту G7».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран G7 и главы минфинов достигли соглашения о выделении Украине кредитов на 50 млрд долларов, которые будут погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.

    В свою очередь, министр, курирующий вопросы международного экономического сотрудничества в правительстве Сербии, Ненад Попович заверил, что российские активы в Сербии будут защищены в соответствии с международным правом, несмотря на давление Запада.

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    29 октября 2024, 11:26 • Новости дня
    Военные из группировки «Юг» поймали 560 дронов ВСУ сетями

    Военные из группировки «Юг» в ДНР обезвредили 560 украинских дронов сетями

    Tекст: Вера Басилая

    Специалисты Южной группировки войск в ДНР разработали систему ловли украинских дронов с использованием специальных сетей, за два месяца они обезвредили 560 беспилотников ВСУ, сообщили российские военные.

    По словам военнослужащих, идея родилась недавно, и для ее реализации имеется все необходимое оборудование, передает ТАСС.

    «Фактически мы ловим вражеские беспилотники специальными сетями. Очень эффективно», – заявил представитель группировки.

    За последние два месяца с помощью этой разработки было обезврежено 560 украинских беспилотников, среди которых были как разведывательные, так и ударные аппараты.

    Ранее российский военный рассказал, как из автомата Калашникова сбивать украинскую «Бабу-ягу».

    Также российский десантник сбил украинский дрон броском автомата.

    До этого танкисты 150-й гвардейской дивизии группы «Юг» разработали уникальную защиту для танков в зоне СВО, напоминающую прическу «дреды».

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    30 октября 2024, 06:24 • Новости дня
    Госдолг Украины превысил 155 млрд долларов
    Госдолг Украины превысил 155 млрд долларов
    @ Александр Демьянчук/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Государственный долг Украины в сентябре достиг рекордных 155,56 млрд долларов, свидетельствуют данные украинского минфина.

    В сентябре зафиксирован рост в 0,56% по сравнению с предыдущим месяцем, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Замдиректора департамента по бюджетным вопросам МВФ Ира Дабла-Норрис отмечала необходимость реформирования налоговой системы Украины для борьбы с растущим государственным долгом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, совокупный госдолг Украины увеличился с 97,95 млрд долларов в 2021 году до 152,2 млрд долларов в июне 2024 года.


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    30 октября 2024, 05:55 • Новости дня
    В Раде оценили количество дезертиров в ВСУ

    Депутат Рады Скороход сообщила о более чем 100 тыс. случаев дезертирства в ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Число случаев дезертирства и самовольного оставления части в вооруженных силах Украины превысило 100 тыс., заявила депутат Верховной рады Украины Анна Скороход.

    Скороход отказалась называть точное число случаев дезертирства и самовольного оставления части. При этом она подчеркнула, что не может ответить на вопросы граждан, которые недовольны сложившейся ситуацией в ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    По ее словам, украинцы спрашивают, почему «бывшие рабочие» теперь вынуждены сидеть в окопах, а «военные, большие офицеры – все в тылу». «Почему у нас сражается от 10%, а в лучшем случае до 15% от общего количества армии? Почему?» – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине увеличилось число случаев дезертирства и самовольного оставления воинской части в несколько раз с 2022 года. Председатель Верховного суда Украины Станислав Кравченко признал тенденцию к увеличению числа случаев дезертирства.


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    29 октября 2024, 12:29 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение центру управления БПЛА генштаба ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вооруженные Силы России ударили по инфраструктуре воздушных сил Украины и центру управления беспилотными системами генштаба украинской армии, сообщило российское Минобороны.

    Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам аэродромной инфраструктуры воздушных сил Украины и центру управления беспилотными системами генерального штаба ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также ВС России поразили скопления живой силы и военной техники украинской армии в 139 районах. Средства ПВО сбили три снаряда РСЗО HIMARS и 98 беспилотников самолетного типа.

    С начала специальной военной операции ВС России уничтожили 647 самолетов, 283 вертолета, более 34 тыс. дронов, 584 ЗРК, 18 902 танка и других боевых бронированных машин, 1481 машину РСЗО, 16 927 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Ранее Минобороны России показало на видео уничтожение пункта временной дислокации подразделения вооруженных сил Украины у Волчанска в Харьковской области. За прошлую неделю российские военные нанесли 42 удара по объектам украинского ВПК.

    Также морские пехотинцы Черноморского флота успешно отразили атаку ВСУ в Курской области, уничтожив колонну из семи единиц техники, в том числе два танка.

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    29 октября 2024, 22:20 • Новости дня
    Председатель Верховного суда Украины признал рост числа дезертиров в ВСУ

    Председатель Верховного суда Украины Кравченко признал тенденцию к увеличению случаев дезертирства в ВСУ

    Председатель Верховного суда Украины признал рост числа дезертиров в ВСУ
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Антон Антонов

    В Вооруженных силах Украины растет число случаев дезертирства и самовольного оставления части, сообщил председатель Верховного суда Украины Станислав Кравченко.

    «Значительная тенденция на увеличение самовольного оставление части есть», – приводит слова Кравченко РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Он подчеркнул, что конкретные цифры пока не проанализированы. По его словам, речь о самовольном оставлении части, дезертирстве и неисполнении приказов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине с 2022 года число случаев дезертирства и самовольного оставления воинской части увеличилось в несколько раз, и за восемь месяцев 2024 года было зафиксировано более 45 тыс. инцидента, тогда как за аналогичный период 2022 года – около 10 тысяч.

    Украинский политолог Сергей Гайдай назвал насильно мобилизованных украинцев небоеспособным балластом, отметив, что только один из 25 может быть готов к бою.

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    Почему немецкий автопром закрывается

    Производить автомобили в Германии стало так дорого и невыгодно, что немецкий автоконцерн Volkswagen впервые за свою 87-летнюю историю вынужден закрывать заводы. Под раздачу попадет сразу три предприятия. Более того, концерн впервые за 30 лет решился уволить людей и нарушить данные в трудовом договоре обязательства. VW олицетворяет серьезность проблем не только всего немецкого автопрома, но в целом немецкой промышленности и экономики. Подробности

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    Американская идея «Минска-3» показывает опасность Трампа

    Окружение Дональда Трампа считает, что для урегулирования конфликта вокруг Украины он предложит Москве и Киеву новый вариант «Минских соглашений», но в усиленном варианте, с «кнутом». Разумеется, только в том случае, если выиграет выборы президента США. Но такой взгляд на СВО лишний раз напоминает, что как президент Трамп может быть весьма опасен. Подробности

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    За что 155-я бригада морпехов особо отмечена Верховным главнокомандующим

    «Они как раз и создали основные условия для этих успешных действий». Такими словами президент России отдельно отметил заслуги 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота при окружении группировки противника в Курской области. Чем еще знаменито это соединение? Подробности

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    Грузия отвергла просроченные майданные технологии

    В Грузии перепроверят данные об итогах голосования на случайных участках в каждом избирательном округе. Накануне оппозиция требовала отменить результаты голосования и провести новые выборы. На этом фоне появились сведения о прибытии в страну обученных на Украине снайперов для возможных провокаций. Схожее 10 лет назад происходило на Украине, где расстрелы людей привели к революционному угару и госперевороту. Сможет ли Грузия противостоять майданным технологиям? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Зачем Зеленский раздает украинцам деньги

      Владимир Зеленский потребовал от правительства до начала зимы перевести каждому украинцу по тысяче гривен. Эта акция означает, что населению нужно готовиться к худшему.

    • Даже грузины против «евросовка»

      Итоги парламентских выборов в Грузии говорят о разгроме оппозиции, ориентированной на НАТО и конфликт с РФ. Однако сдаваться Запад не собирается: теперь Грузии придется пройти еще одно испытание майданом.

    • Камала Харрис проигрывает выборы

      Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

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