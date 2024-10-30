Финансовая система БРИКС должна стать одним из тех главных катков, которые пусть медленно, но неумолимо проедутся по однополярному миру, в основе которого – власть доллара. При этом единая валюта странам БРИКС совсем ни к чему.0 комментариев
Авиация нанесла массированный удар по позициям ВСУ на Запорожской линии
Российская авиация нанесла удар по украинским войскам на Запорожской линии
Российская авиация нанесла массированный удар по украинским войскам на Ореховском направлении Запорожской линии фронта, что привело к повреждениям инфраструктуры в регионе, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, российская фронтовая авиация провела массированный авиаудар по позициям украинских вооруженных сил на Ореховском направлении в Запорожской области, передает РИА «Новости». Рогов сообщил, что удары были нанесены рано утром. Основные цели атак располагались в районе городов Орехов и Малая Токмачка.
Рогов заявил: «Сегодня рано утром наша фронтовая авиация нанесла массированный удар по позициям и скоплению бронетехники и живой силы украинских войск на Ореховском направлении». По его словам, удары производились авиабомбами ФАБ-500, что позволило нанести серьезный урон противнику.
Также известно, что несколько объектов инфраструктуры в подконтрольных украинским властям районах Запорожской области получили повреждения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава назначенной Киевом военной администрации региона Иван Федоров. Однако подробности о характере повреждений или количестве объектов не уточняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ атаковали автозаправку в Энергодаре, в результате чего погиб человек, а город остался без электроснабжения. ВСУ ранее повредили тепловой узел в Энергодаре перед началом отопительного сезона.