Как в России чувствует себя личность и вообще человеческая индивидуальность? Я лично удостоверилась в том, что русские люди по-настоящему уважают частную жизнь и совсем не навязчивы, хотя они и не такие индивидуалисты, какими обычно бывают люди на Западе.3 комментария
Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет на учениях
Стратегические ракетоносцы Ту-95МС в рамках учений стратегических сил сдерживания совершили успешные пуски крылатых ракет, заявили в Министерстве обороны России.
Задействованные в тренировке стратегических сил сдерживания Ту-95МС провели пуски крылатых ракет, указало ведомство, передает ТАСС.
Отмечается, что управление пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной Российской Федерации.
До этого в октябре стратегические ракетоносцы Ту-95МС России провели полет над Японским морем, их сопровождали истребители Су-30СМ. Длительность полета составила около 10 часов.