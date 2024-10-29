Стало известно о месте реабилитации выжившего в Охотском море Михаила Пичугина

Михаилу Пичугину, выжившему в Охотском море, предложили реабилитацию в Улан-Удэ

Tекст: Денис Тельманов

Михаил Пичугов, который выжил в трагедии в Охотском море, отправится на реабилитацию в Улан-Удэ после лечения в Магаданской областной больнице, сообщает ТАСС. Заместитель председателя правительства Республики Бурятия, министр здравоохранения Евгения Лудупова подчеркнула, что правительство региона возьмет на себя транспортные расходы.



«Сейчас он прибудет в Улан-Удэ, где мы будем предлагать ему необходимую реабилитацию. Сегодня правительство Республики Бурятия будет компенсировать затраты на дорогу, транспортные расходы», – сообщила Лудупова в видео на канале министра здравоохранения Магаданской области Александра Витько.

Ситуация с Пичугиным под постоянным контролем властей, медики Магаданской области и Бурятии активно сотрудничают. Пичугин был выписан из больницы в Магадане, его состояние стабильное.

Напомним, что Пичугин вместе с братом и племянником начали путешествие от Сахалина до Шантарских островов, но связь с ними оборвалась. 14 октября лодка была найдена около села Усть-Хайрюзово. К сожалению, два человека погибли, выживший Михаил был спасен рыболовецким судном и доставлен в Магадан. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил Пичугин дрейфовал два месяца в Охотском море, пытаясь пересечь 150 км от Шантарских островов до Сахалина на надувной лодке «Байкат 470», которая не предназначена для плавания более чем на 5 км от берега.

Пичугин рассказал, что выжил благодаря дождевой воде и спальному мешку с верблюжьей шерстью, отмечая, что «с Божьей помощью» ему удалось продержаться в экстремальных условиях.

Сергея и Илью Пичугиных, умерших в ходе плавания, похоронят в разных городах: Сергей будет похоронен в Улан-Удэ, а его сын Илья – в Красноярске.