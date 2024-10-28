Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
Путин назвал две задачи для сдерживания инфляции
Путин: Возвращение бюджетного правила и сокращение ненефтегазового дефицита помогут сдержать инфляцию
Возвращение к бюджетному правилу и сокращение ненефтегазового дефицита должно помочь в сдерживании инфляции, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
В бюджете России на ближайшие три года «запланировано сокращение так называемого ненефтегазового дефицита и возвращение к бюджетному правилу», сказал глава государства, передает ТАСС.
Реализация этих задач «в свою очередь должна оказать сдерживающее влияние и на инфляцию», добавил он.
В сентябре замглавы администрации президента Максим Орешкин отмечал, что период высокой инфляции в стране завершился.