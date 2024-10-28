Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
Украинская армия за сутки на Курском направлении потеряла свыше 350 человек
В последние сутки потери украинской стороны на Курском направлении составили свыше 350 военнослужащих, сообщило Министерство обороны.
Уничтожено семь единиц бронетехники ВСУ, включая БМП и шесть боевых бронированных машин. Также ликвидированы семь артиллерийских орудий, среди которых пять САУ Paladin, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Трое военнослужащих украинских сил сдались в плен. Группировка «Север» поразила несколько механизированных, танковых и десантно-штурмовых бригад ВСУ у Дарьино, Зеленого Шляха и Новоивановки.
Российские войска отразили семь контратак ВСУ в направлении Кремяного и Новоивановки, а также пресекли четыре попытки атак в районах Александрии и Плехово.
Армейская авиация и артиллерия ВС России нанесли удары по скоплениям противника. Удары оперативно-тактической авиации и ракетных войск пришлись по районам сосредоточения в Сумской области и резервам ВСУ.
С начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 27 тыс. 530 военнослужащих, 177 танков и более 1000 боевых бронированных машин. Уничтожены 236 артиллерийских орудий и 40 установок РСЗО.
Напомним, в прошлые сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 250 человек.
Президент России Владимир Путин отмечал, что в Курской области около 2 тыс. украинских военных взяты в окружение, командиры ВСУ расстреливают желающих сдаться в плен солдат.