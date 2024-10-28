Украинская армия за сутки на Курском направлении потеряла свыше 350 человек

Tекст: Алексей Дегтярев

Уничтожено семь единиц бронетехники ВСУ, включая БМП и шесть боевых бронированных машин. Также ликвидированы семь артиллерийских орудий, среди которых пять САУ Paladin, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Трое военнослужащих украинских сил сдались в плен. Группировка «Север» поразила несколько механизированных, танковых и десантно-штурмовых бригад ВСУ у Дарьино, Зеленого Шляха и Новоивановки.

Российские войска отразили семь контратак ВСУ в направлении Кремяного и Новоивановки, а также пресекли четыре попытки атак в районах Александрии и Плехово.

Армейская авиация и артиллерия ВС России нанесли удары по скоплениям противника. Удары оперативно-тактической авиации и ракетных войск пришлись по районам сосредоточения в Сумской области и резервам ВСУ.

С начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 27 тыс. 530 военнослужащих, 177 танков и более 1000 боевых бронированных машин. Уничтожены 236 артиллерийских орудий и 40 установок РСЗО.

Напомним, в прошлые сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 250 человек.

Президент России Владимир Путин отмечал, что в Курской области около 2 тыс. украинских военных взяты в окружение, командиры ВСУ расстреливают желающих сдаться в плен солдат.