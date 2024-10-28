Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
Мигранты получили 76 лет колонии за убийство подростка в Челябинске
Челябинский областной суд приговорил восьмерых мигрантов к 76 годам заключения суммарно за убийство 17-летнего подростка в драке у ТЦ «Космос» в Челябинске, сообщили в пресс-службе суда.
События произошли в апреле 2023 года у главного входа в ТРК, конфликт между двумя группами молодежи начался из-за публикаций в интернете, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы.
Обвиняемый Шахром Миров нанес потерпевшему не менее пяти ударов, после чего сбежал с места происшествия. Вечером того же дня конфликт вспыхнул снова, и Миров, догнав одного из подростков, ударил его ножом. Трое других присоединились к избиению. Подросток умер на месте.
Миров получил 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Двое других, участвовавших в избиении, приговорены к 14 годам колонии строгого режима, а четвертый обвиняемый – к девяти с половиной годам колонии общего режима из-за несовершеннолетнего возраста.
Оставшимся фигурантам дела назначены сроки от четырех с половиной до пяти с половиной лет. Суд учел частичное признание вины, несовершеннолетний возраст троих подсудимых, а также состояние здоровья и наличие малолетних детей у одного из обвиняемых.
Кроме того, осужденные обязаны выплатить 1 млн 250 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда родственникам погибшего.
В 2022 году Московский областной суд приговорил мигранта к 23 годам колонии за изнасилование и убийство пенсионерки.
В 2023 году мигрант залез в частный дом в Подмосковье через открытое окно и попытался изнасиловать хозяйку, женщину спас подоспевший супруг.