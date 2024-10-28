Мигранты получили 76 лет колонии за убийство подростка в Челябинске

Tекст: Алексей Дегтярев

События произошли в апреле 2023 года у главного входа в ТРК, конфликт между двумя группами молодежи начался из-за публикаций в интернете, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы.

Обвиняемый Шахром Миров нанес потерпевшему не менее пяти ударов, после чего сбежал с места происшествия. Вечером того же дня конфликт вспыхнул снова, и Миров, догнав одного из подростков, ударил его ножом. Трое других присоединились к избиению. Подросток умер на месте.

Миров получил 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Двое других, участвовавших в избиении, приговорены к 14 годам колонии строгого режима, а четвертый обвиняемый – к девяти с половиной годам колонии общего режима из-за несовершеннолетнего возраста.

Оставшимся фигурантам дела назначены сроки от четырех с половиной до пяти с половиной лет. Суд учел частичное признание вины, несовершеннолетний возраст троих подсудимых, а также состояние здоровья и наличие малолетних детей у одного из обвиняемых.

Кроме того, осужденные обязаны выплатить 1 млн 250 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда родственникам погибшего.

В 2022 году Московский областной суд приговорил мигранта к 23 годам колонии за изнасилование и убийство пенсионерки.

В 2023 году мигрант залез в частный дом в Подмосковье через открытое окно и попытался изнасиловать хозяйку, женщину спас подоспевший супруг.