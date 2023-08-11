Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.7 комментариев
Мигрант залез в окно и пытался изнасиловать хозяйку дома в Подмосковье
Мигрант залез в частный дом в Подмосковье через открытое окно и попытался изнасиловать хозяйку, однако вовремя подоспел ее супруг, сообщили в пресс-службе областного главка СК.
По данным следствия, ночью 10 августа мигрант через открытое окно залез в частный дом в деревне под Раменском и попытался изнасиловать хозяйку, преступника остановил муж женщины, передает РИА «Новости».
Как сообщили в СК, задержан 37-летний гражданин одной из среднеазиатских республик, который подозревается в покушении на совершение преступления против половой свободы, а также в незаконном проникновении в жилище. Следствие будет просить суд о его аресте. Как уточнил источник в правоохранительных органах, в Россию фигурант приехал два дня назад.
Ранее Московский областной суд приговорил к 23 годам колонии приезжего из Средней Азии, который изнасиловал и убил пенсионерку в поселке Бужаниново под Сергиевым Посадом.