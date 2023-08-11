Мигрант залез в окно и пытался изнасиловать хозяйку дома в Подмосковье

Tекст: Дмитрий Зубарев

По данным следствия, ночью 10 августа мигрант через открытое окно залез в частный дом в деревне под Раменском и попытался изнасиловать хозяйку, преступника остановил муж женщины, передает РИА «Новости».

Как сообщили в СК, задержан 37-летний гражданин одной из среднеазиатских республик, который подозревается в покушении на совершение преступления против половой свободы, а также в незаконном проникновении в жилище. Следствие будет просить суд о его аресте. Как уточнил источник в правоохранительных органах, в Россию фигурант приехал два дня назад.

Ранее Московский областной суд приговорил к 23 годам колонии приезжего из Средней Азии, который изнасиловал и убил пенсионерку в поселке Бужаниново под Сергиевым Посадом.