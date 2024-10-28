Глава МИД Литвы ушел с поста лидера консерваторов из-за поражения на выборах

Глава МИД Литвы Ландсбергис покинул пост лидера «Союза Отечества»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис объявил о своей отставке с поста лидера консервативной партии «Союз Отечества – Литовские христианские демократы» после поражения на парламентских выборах, сообщает РИА «Новости». Ландсбергис также отказался от депутатского мандата, который он получил по партийному списку, и передал его однопартийцу, не прошедшему в Сейм. В своем заявлении он подчеркнул, что его решение связано с «ясным сигналом избирателей».

По итогам второго тура парламентских выборов в Литве победила Социал-демократическая партия, получив 52 места из 141. Консерваторы, бывшие победителями прошлых выборов, заняли лишь 28 мест. Ландсбергис лично потерпел поражение в каунасском одномандатном округе, уступив действующему министру культуры Литвы Симонасу Кайрису, хотя и прошел в Сейм по списку партии.

На пресс-конференции, которую транслировал портал LRT, Ландсбергис заявил: «Сигнал избирателей вполне ясен и для партии, и для меня лично, и было бы неправильно не услышать этот сигнал». Он также отметил, что делает «перерыв в политической карьере». Пост главы МИД Литвы Ландсбергис пока не покинет и будет занимать его до формирования нового правительства.

Ландсбергис также упомянул, что в качестве возможного нового лидера консерваторов рассматривается действующий премьер-министр Ингрида Шимоните. Решение о смене руководства партии стало следствием не только потери голосов на выборах, но и личного поражения Ландсбергиса в одномандатном округе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Литве одержала победу на парламентских выборах Социал-демократическая партия, которая займется формированием коалиции с партиями «Демократы во имя Литвы» и «Союз крестьян и зеленых»; глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Венгрия блокирует около 40% решений Евросоюза о помощи Украине; Ландсбергис также предупредил, что если мирное соглашение между Россией и Украиной будет достигнуто, будущие поколения европейцев проклянут нынешние правительства.