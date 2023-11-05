Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.7 комментариев
Литва выступила против мирного соглашения между Россией и Украиной
Глава МИД Литвы Ландсбергис выступил против мирного соглашения между Россией и Украиной
Если мирное соглашение между Россией и Украиной будет достигнуто, следующие поколения европейцев проклянут нынешние правительства, заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.
Ландсбергис в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) утверждает, что для Москвы такое соглашение якобы станет «временем для перевооружения». Министр заявил, что есть риск «упустить возможность положить конец многовековой имперской агрессии Кремля», а также гарантировать «будущее многих континентов». «Наши дети будут проклинать нас в окопах, которые мы для них роем», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, СМИ сообщали, что США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киеву, возможно, придется отказаться для достижения компромисса.
Отметим, что ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель, бывший президент Франции Франсуа Олланд и бывший президент Украины Петр Порошенко подтвердили, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее.