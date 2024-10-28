Социал-демократы выиграли парламентские выборы в Литве

Социал-демократическая партия Литвы одержала победу на выборах в парламент

Tекст: Вера Басилая

Социал-демократическая партия Литвы выиграла парламентские выборы и получила 52 мандата в Сейме, передает ТАСС.

Социал-демократы намерены создать правящую коалицию с «Демократами во имя Литвы», у которых 14 мандатов, и «Союзом крестьян и зеленых», обладающих 8 мандатами. В Сейме 141 место, и ни одна партия не набрала большинства, что делает коалицию неизбежной.

Президент Гитанас Науседа отметил, что коалиция может быть сформирована уже в ночь после выборов.

Выборы проходили по смешанной системе: 71 депутат избирается в одномандатных округах, где в первом туре победители были определены только на восьми участках, 63 мандата распределялись во втором туре после 27 октября.

Смешанная система голосования подразумевает избрание 70 депутатов по партийным спискам. Социал-демократы стали ведущей политической силой после четырехлетнего пребывания в оппозиции.

Ранее Социал-демократическая партия одержала победу в первом туре парламентских выборов в Литве, и лидер партии Вилия Блинкявичюте заявила о готовности создать правительственную коалицию с левыми партиями.

До этого Блинкявичюте назвала ошибкой призывы закрыть все школы с преподаванием на русском языке.