Социал-демократы стали лидерами в первом туре выборов в Литве

Tекст: Антон Антонов

Социал-демократическая партия лидирует после обработки данных с 94% избирательных участков. Партия набирает 20,21% голосов по спискам, обгоняя партию «Союз Отечества – Литовские христианские демократы», которые получили 16,75%. На третьем месте находится левая популистская партия «Заря Немана» с 15,54% голосов, передает РИА «Новости».

Всего в парламент Литвы входит 141 депутат: 71 из них избирается по мажоритарной системе в одномандатных округах, 70 – по партийным спискам. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть пятипроцентный барьер, а коалициям – семипроцентный. Пятипроцентный барьер преодолели шесть партий.

Социал-демократы лидируют в 22 одномандатных округах, тогда как консерваторы ведут в 24 округах. В некоторых округах второй тур не потребуется из-за победы кандидатов с более чем 50% голосов. Так, премьер Ингрида Шимоните одержала победу в одном из вильнюсских округов, получив 53,13% голосов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, второй тур выборов запланирован на 27 октября и пройдет в одномандатных округах, где победитель не определится в первом туре. В него попадут два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов.