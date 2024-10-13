В Литве стартовал первый тур парламентских выборов

В Литве началось голосование на выборах в Сейм с участием 1740 кандидатов

Tекст: Денис Тельманов

В Литве в пятницу стартовал первый тур выборов в Сейм, пишет ТАСС. Избирательные участки открылись в 07:00 и будут работать до 20:00 по местному времени. В голосовании участвуют 1740 кандидатов, представляющих 16 партий и одну коалицию. Они соревнуются за 141 депутатское место.



Второй тур выборов запланирован на 27 октября и пройдет в одномандатных округах, где победитель не определится в первом туре. В него попадут два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов.

Для прохождения в Сейм партия должна набрать минимум 5 процентов голосов избирателей в многомандатных округах.

Среди фаворитов текущих выборов – Социал-демократическая партия Литвы, партия «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» и новая партия «Заря над Неманом».

Согласно опросам и мнению экспертов, именно эти партии лидируют в предвыборной гонке. Правом быть избранным обладают граждане Литвы старше 25 лет, постоянно проживающие в стране. Результаты голосования ожидаются в ночь на понедельник.