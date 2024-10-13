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В Литве стартовал первый тур парламентских выборов
В Литве началось голосование на выборах в Сейм с участием 1740 кандидатов
В пятницу в Литве открылись избирательные участки для первого тура выборов в Сейм страны, где за 141 мандат поборются 1740 кандидатов от 16 партий и одной коалиции.
В Литве в пятницу стартовал первый тур выборов в Сейм, пишет ТАСС. Избирательные участки открылись в 07:00 и будут работать до 20:00 по местному времени. В голосовании участвуют 1740 кандидатов, представляющих 16 партий и одну коалицию. Они соревнуются за 141 депутатское место.
Второй тур выборов запланирован на 27 октября и пройдет в одномандатных округах, где победитель не определится в первом туре. В него попадут два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов.
Для прохождения в Сейм партия должна набрать минимум 5 процентов голосов избирателей в многомандатных округах.
Среди фаворитов текущих выборов – Социал-демократическая партия Литвы, партия «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» и новая партия «Заря над Неманом».
Согласно опросам и мнению экспертов, именно эти партии лидируют в предвыборной гонке. Правом быть избранным обладают граждане Литвы старше 25 лет, постоянно проживающие в стране. Результаты голосования ожидаются в ночь на понедельник.