Для России очень важно, чтобы ее нынешняя борьба за безопасность страны, за ее честь, за жизни и души родных нам людей была понята мировым большинством именно как борьба антиколониальная, неизбежная после того, как наша страна чуть было не стала жертвой неоколониализма.0 комментариев
Заключенный Блэк рассказал о мнении матери о русской девушке
Американец Блэк заявил, что мать считала его русскую подругу «неудачным выбором»
Американский солдат Гордон Блэк, отбывающий срок во Владивостоке, рассказал, что его мать считала его русскую подругу «неудачным выбором».
Американский солдат Гордон Блэк, осужденный во Владивостоке, рассказал РИА «Новости», что его мать не одобряла его отношения с русской девушкой. По его словам, мать была в курсе их проблем и считала, что этот союз не является лучшим выбором для него. Однако, как подчеркнул Блэк, мама не настаивала на их разрыве и не была лично знакома с его девушкой. Общение с матерью происходило по телефону.
Блэк был осужден на три года девять месяцев колонии общего режима за угрозу убийством и кражу 10 тыс. рублей у своей подруги во Владивостоке. Первоначально прокурор требовал более строгого наказания в виде четырех лет восьми месяцев колонии-поселения. Защита же настаивала на полном оправдании Блэка, однако в августе Приморский краевой суд оставил приговор без изменений.
Американский солдат также поделился, что у него нет конфликтов с другими заключенными и условия в колонии его устраивают.
В ходе интервью он упомянул, что выучил несколько русских слов, таких как «мыло», «суп», «сколько» и «как».
Блэк прибыл во Владивосток в апреле, чтобы встретиться с девушкой, с которой познакомился в Южной Корее, где он служил в составе американского контингента.
По данным прокуратуры, в ходе ссоры Блэк схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни. После инцидента он похитил деньги из ее кошелька. NBC News сообщал, что военнослужащий поехал в Россию по собственной инициативе.
Приморский краевой суд ранее оставил в силе приговор американскому военному Гордону Блэку по делу о краже и угрозе убийством.
Осужденный в России Гордон Блэк лишился денежного довольствия со стороны ВС США, и по возвращении на родину ему грозят новые обвинения.
Блэк выразил надежду на возможный обмен заключенными между Россией и США, предполагая, что его могли не включить в прошлый обмен из-за недостаточной известности.