Американец Блэк заявил, что мать считала его русскую подругу «неудачным выбором»

Tекст: Мария Иванова

Американский солдат Гордон Блэк, осужденный во Владивостоке, рассказал РИА «Новости», что его мать не одобряла его отношения с русской девушкой. По его словам, мать была в курсе их проблем и считала, что этот союз не является лучшим выбором для него. Однако, как подчеркнул Блэк, мама не настаивала на их разрыве и не была лично знакома с его девушкой. Общение с матерью происходило по телефону.

Блэк был осужден на три года девять месяцев колонии общего режима за угрозу убийством и кражу 10 тыс. рублей у своей подруги во Владивостоке. Первоначально прокурор требовал более строгого наказания в виде четырех лет восьми месяцев колонии-поселения. Защита же настаивала на полном оправдании Блэка, однако в августе Приморский краевой суд оставил приговор без изменений.

Американский солдат также поделился, что у него нет конфликтов с другими заключенными и условия в колонии его устраивают.

В ходе интервью он упомянул, что выучил несколько русских слов, таких как «мыло», «суп», «сколько» и «как».

Блэк прибыл во Владивосток в апреле, чтобы встретиться с девушкой, с которой познакомился в Южной Корее, где он служил в составе американского контингента.

По данным прокуратуры, в ходе ссоры Блэк схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни. После инцидента он похитил деньги из ее кошелька. NBC News сообщал, что военнослужащий поехал в Россию по собственной инициативе.

Приморский краевой суд ранее оставил в силе приговор американскому военному Гордону Блэку по делу о краже и угрозе убийством.

Осужденный в России Гордон Блэк лишился денежного довольствия со стороны ВС США, и по возвращении на родину ему грозят новые обвинения.

Блэк выразил надежду на возможный обмен заключенными между Россией и США, предполагая, что его могли не включить в прошлый обмен из-за недостаточной известности.