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Суд отказался изменить приговор американцу Блэку
Суд отказался изменить приговор американцу Блэку по делу о краже и угрозе убийством
Приморский краевой суд оставил в силе приговор американскому военному Гордону Блэку по делу о краже и угрозе убийством.
Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении апелляции на приговор Первомайского райсуда Владивостока по делу американского военного Гордона Блэка, сообщает ТАСС.
В пояснениях к апелляционной жалобе адвокат Блэка отмечала, что суд первой инстанции не принял во внимание ряд обстоятельств дела, а именно «отсутствие мотива получения выгоды и наживы от кражи 10 тыс. рублей», так как зарплата Блэка многократно превышает указанную сумму. Кроме того, еще до возбуждения дела он предпринял попытку перевести потерпевшей аналогичную сумму в долларах. Защита также обратила внимание не заявления Блэка о том, что он не имеет спецподготовки в боевых искусствах.
В свою очередь прокурор заявил о законности рассмотрения дела в надлежащем порядке судом первой инстанции и справедливости приговора. Квалификацию действий Блэка обвинение сочло верной, а ущерб потерпевшей в итоге возмещен не был.
Напомним, ранее суд во Владивостоке приговорил Блэка, обвиненного в угрозе убийством собственной девушки-россиянки и краже у нее денег, к трем годам и девяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а также возмещению ущерба потерпевшей.
31 июля стало известно, что осужденный в России американский военный Гордон Блэк лишился денежного довольствия со стороны ВС США, по возвращении на родину ему грозят новые обвинения.