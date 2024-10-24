Washington Post обвинила бывшего морпеха США в сотрудничестве с российской разведкой

Tекст: Дмитрий Зубарев

Газета Washington Post со ссылкой на анонимные источники и неподтвержденные документы утверждает, что бывший американский морпех Джон Марк Дуган работает на российскую разведку. Дуган, ныне проживающий в России, отверг обвинения и предположил, что документы могли быть сфабрикованы, передает РИА «Новости».

В публикации утверждается, что Дуган, бывший заместитель шерифа округа Палм-Бич, якобы сотрудничает с российской военной разведкой и занимается распространением дезинформации против предвыборной кампании Камалы Харрис. По версии газеты, он связан с офицером ГРУ и известным философом Александром Дугиным.

Газета обвиняет Дугана в создании фейковых новостных порталов и фабрикации видео, выставляющего в негативном свете кандидата в вице-президенты США Тима Уолца. Также утверждается, что российская разведка профинансировала для него разработку ИИ для распространения его контента.

Дуган отверг обвинения, заявив, что не имеет связи с российской разведкой и незнаком с упомянутыми лицами. Он утверждает, что работает IT-консультантом в американской компании, и документы, о которых пишет издание, вероятно, поддельны. Washington Post не публикует доказательства своих утверждений, что вызывает сомнения в их достоверности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший полицейский из американского штата Флорида Марк Дуган попросил в России политического убежища после начала давления в США из-за его правозащитной деятельности, а позже в столичном метро неизвестный атаковал американского журналиста Джона Марка Дугана.