Президент Ирана Пезешкиан обвинил Запад в усугублении мировых конфликтов

Tекст: Валерия Городецкая

«Подход западных стран к урегулированию конфликтов лишь усугубляет ситуацию. Запад лишь способствовал разрастанию конфликтов», – сказал иранский лидер, передает ТАСС.

Пезешкиан также акцентировал внимание на событиях в Ливане и Палестине. Он потребовал скорейшего установления режима прекращения огня и вывода израильских войск из оккупированных территорий. Президент Ирана призвал к немедленному оказанию гуманитарной помощи сектору Газа и перемещенным лицам из Ливана.

«Исламская Республика Иран требует скорейшего установления прочного режима прекращения огня, полного вывода войск оккупационного режима из оккупированных районов и немедленного оказания гуманитарной помощи», – подчеркнул он.

Ранее американский журналист Такер Карлсон в интервью The American Conservative заявил, что необдуманные действия Вашингтона могут привести к ядерному конфликту с Москвой, который уничтожит человечество. Посол России в США Анатолий Антонов обвинил США в намеренной эскалации конфликта на Украине, утверждая, что передача киевскому режиму все более мощных вооружений является целенаправленной эскалацией конфликта со стороны Вашингтона. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Иран пытаются втянуть в ближневосточный кризис для провоцирования крупной войны.