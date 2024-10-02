Карлсон обвинил США в провоцировании ядерного конфликта

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Карлсона, многие в США не осознают масштабы риска и фактически находятся в состоянии «горячей войны» с Россией, передает ТАСС.

Журналист подчеркнул, что подобная напряженность может привести к «обмену ядерными ударами», в результате которого «возникнет цепная реакция, которая уничтожит весь мир». Он предостерег, что «через год никого не останется в живых, если мы продолжим, словно во сне, двигаться в сторону более масштабной войны с Россией».

Напомним, на прошлой неделе президент России Владимир Путин назвал новые условия применения Россией ядерного оружия. Экс-генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил беспокойство по поводу обновления Россией ядерной политики, считая это «попыткой запугать» Украину и НАТО, чтобы ослабить поддержку Киева. Глава МИД России Сергей Лавров заявил на сессии Генассамблеи ООН, что попытки воевать до победы с ядерной державой, как Россия, бессмысленны.