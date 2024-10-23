Президенты Азербайджана и Таджикистана прибыли в Казань на саммит БРИКС

Tекст: Мария Иванова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казань для участия в саммите стран БРИКС, сообщает ТАСС. Посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы ранее отметил, что Азербайджан заинтересован в присоединении к БРИКС, и назвал это «вопросом в работе».

Также в Казань прибыл президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Самолет с таджикским лидером приземлился в аэропорту города.

Оба президента примут участие в мероприятиях саммита, который привлечет внимание к вопросам международного сотрудничества и экономического развития.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков назвал успешными переговоры Владимира Путина с лидерами стран на саммите БРИКС в Казани, где обсуждались двусторонние и международные вопросы, включая украинскую проблематику.

В среду утром российский президент Владимир Путин открыл заседание лидеров БРИКС, на котором участники обсуждают ключевые вопросы, включая расширение расчетов в национальных валютах и введение новой категории «государства – партнера БРИКС».