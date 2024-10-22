Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
Народный фронт передал технику военным в курском приграничье
Народный фронт передал российским бойцам в курском приграничье генераторы, бронежилеты и дроны
Народный фронт, в рамках сбора средств для акции «Защитникам Курской области» благотворительного фонда «Все для Победы!», передал российским военным в курском приграничье различную технику и оборудование.
Среди переданных военным устройств были системы радиоэлектронной борьбы, генераторы, дроны-камикадзе, разведывательные квадрокоптеры, приборы ночного видения, тепловизионные прицелы и анализаторы дронов. Бойцы получили автомобили, бронежилеты, каски и теплую одежду, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Представители Народного фронта передали бойцам 9 полка автомобиль УАЗ «Патриот», спальные мешки, коллиматорные прицелы, зимнюю одежду, бронежилеты и каски. Эти бойцы проявили себя при героической обороне Малой Локни. Военнослужащий Евгений отметил, что новая техника пригодится штурмовым подразделениям для выполнения боевых задач.
Бойцам гвардейской десантно-штурмовой дивизии передали автомобиль УАЗ «Буханка», который уже активно используется на передовой. Военнослужащие смогли эвакуировать шестерых раненых, благодаря этой технике. «Машина уже работает на линии боевого соприкосновения, с ее помощью мы смогли эвакуировать шестерых раненых бойцов», – подчеркнул боец с позывным «Сухой».
Также техника была доставлена бойцам штурмового отряда «Донбасс». Средства на покупку необходимого оборудования были переданы рабочими «Донбассэнерго». Военнослужащий с позывным «Лайнер» отметил, что новые дрон-детекторы помогают предупреждать о приближении вражеских беспилотников.