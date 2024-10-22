В договор России и Белоруссии о безопасности включили пункты о ядерном оружии

Грызлов сообщил о включении положений о ядерном оружии в договор России и Белоруссии о гарантиях безопасности

Tекст: Антон Антонов

«Он предусматривает, в том числе, порядок действий сторон в условиях возникновения реальной угрозы суверенитету одного или обоих наших государств. В духе союзнических отношений мы исходим из того, что внешние границы Союзного государства образуют единое оборонное пространство», – сказал Грызлов.

В документе также учтены положения о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии для военного сдерживания агрессии и предотвращения провокаций на западных границах Союзного государства, передает РИА «Новости».

Грызлов отметил, что договор подчеркивает оборонный характер взаимодействия и соответствуеи уставу ООН и международному праву. По его словам, договор не направлен против других государств и имеет исключительно оборонную природу.

Активно ведется работа с белорусскими союзниками по завершению текста договора и новой концепции безопасности Союзного государства. Дипломат пояснил, что концепция предлагает оценку изменений в геополитической ситуации и роли Союзного государства. Обновление концепции обусловлено глобальной и региональной нестабильностью и усилиями стратегических противников нанести ущерб России и Белоруссии.

Грызлов подчеркнул, что окончательные формулировки документов обсуждаются компетентными органами, однако обе стороны имеют общее видение. Ожидается, что подписание состоится до конца года на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в ходе совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию заявил, что Россия сохраняет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков говорил, что договор подпишут в декабре 2024 года.