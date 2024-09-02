Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.0 комментариев
В Белоруссии назвали дату подписания договора о безопасности с Россией
В МИД Белоруссии назвали дату подписания договора о гарантиях безопасности с Россией
Договор о гарантиях безопасности между Белоруссией и Россией подпишут в декабре 2024 года, сообщил министр иностранных дел республики Максим Рыженков.
Документ подпишут в день 25-летия подписания договора о Союзном государстве, передает ТАСС.
«В этом соглашении предусмотрят принцип использования ядерного и обычного вооружения, а также других методов защиты», – заявил главы белорусского МИД.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не отдаст приказа воевать за пределами страны.