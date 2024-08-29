В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем на улицах Южно-Сахалинска, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.5 комментариев
Лукашенко заявил, что армия Белоруссии не будет воевать за пределами республики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не отдавал приказов воевать за пределами Белоруссии.
«Никаких приказов, чтобы идти за пределы страны, не было и не будет. Только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями», – передает слова Лукашенко белорусское информагентство БелТА.
Ранее Лукашенко заявлял, что получает советы отказаться от сотрудничества с Россией и начать воевать на стороне Украины.