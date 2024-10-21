Автоматика отключила линию «Ферросплавная-1» на ЗАЭС

На Запорожской АЭС автоматика отключила линию «Ферросплавная-1» мощностью 330 кВт

Tекст: Дмитрий Зубарев

Высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВт «Ферросплавная-1» на Запорожской атомной электростанции была отключена действием автоматики, сообщает ТАСС. Причины отключения пока выясняются. В настоящее время собственные нужды станции запитаны от линии 750 кВт «Днепровская».

Никаких нарушений пределов и условий безопасности на данный момент не зафиксировано. В сообщении подчеркивается, что расследование причин отключения линии продолжается, и на данный момент ситуация находится под контролем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Энергодаре произошли повреждения теплового узла из-за действий ВСУ перед началом отопительного сезона, что может повлиять на подачу тепла в город. Также сообщалось, что в Энергодаре отключили электричество по причине аварии на высоковольтной линии.