Места для патриотической культуры должно быть гораздо больше. Собственно, вся культура должна быть патриотической. И в рамках такой культуры нашлось бы место как для высоких, так и для низких жанров. Как для поп-звезд, так и для интеллектуалов.2 комментария
Автоматика отключила линию «Ферросплавная-1» на ЗАЭС
На Запорожской АЭС автоматика отключила линию «Ферросплавная-1» мощностью 330 кВт
На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия «Ферросплавная-1», собственные нужды запитаны от линии «Днепровская».
Высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВт «Ферросплавная-1» на Запорожской атомной электростанции была отключена действием автоматики, сообщает ТАСС. Причины отключения пока выясняются. В настоящее время собственные нужды станции запитаны от линии 750 кВт «Днепровская».
Никаких нарушений пределов и условий безопасности на данный момент не зафиксировано. В сообщении подчеркивается, что расследование причин отключения линии продолжается, и на данный момент ситуация находится под контролем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Энергодаре произошли повреждения теплового узла из-за действий ВСУ перед началом отопительного сезона, что может повлиять на подачу тепла в город. Также сообщалось, что в Энергодаре отключили электричество по причине аварии на высоковольтной линии.