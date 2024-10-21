Места для патриотической культуры должно быть гораздо больше. Собственно, вся культура должна быть патриотической. И в рамках такой культуры нашлось бы место как для высоких, так и для низких жанров. Как для поп-звезд, так и для интеллектуалов.0 комментариев
Специалист рассказала, как быстро подключить газ на даче
Специалист Бабенко объяснила условия для ускоренного подключения газа на даче
Для ускоренного подключения газа на даче необходимо выполнить ряд условий, включая официальную регистрацию домовладения в ЕГРН и участие в программе социальной газификации, заявила директор по реализации услуг Средневолжской газовой компании Наталья Бабенко.
Бабенко напомнила, что весной правительство России утвердило постановление, открывающее новые возможности для садовых некоммерческих товариществ (СНТ) в населенных пунктах с газификацией. «Эти СНТ теперь официально имеют возможность участвовать в программе социальной газификации», – рассказала Бабенко, передает RT.
Для ускоренного подключения к газу, по словам специалиста, необходимо придерживаться нескольких условий. В первую очередь, домовладение должно быть зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Общее собрание членов СНТ должно дать согласие на использование общего земельного участка для строительства газопровода и одобрить газификацию определенного домовладения.
Также нужно подать заявку в газораспределительную организацию и предоставить все необходимые документы.
Особое внимание уделяется количеству зарегистрированных заявок на газификацию. Чем больше заявок, тем выше вероятность включения СНТ в текущую программу или план на следующий год. Программа соцгазификации бессрочная, что позволяет участвовать в ней в будущем.
Напомним, в России приняли решение о расширении дачной амнистии, что упростит оформление собственности на загородные дома и постройки,
Ранее президент России Владимир Путин гарантировал подведение газопровода на участки.