Специалист рассказала, как быстро подключить газ на даче

Специалист Бабенко объяснила условия для ускоренного подключения газа на даче

Tекст: Вера Басилая

Бабенко напомнила, что весной правительство России утвердило постановление, открывающее новые возможности для садовых некоммерческих товариществ (СНТ) в населенных пунктах с газификацией. «Эти СНТ теперь официально имеют возможность участвовать в программе социальной газификации», – рассказала Бабенко, передает RT.

Для ускоренного подключения к газу, по словам специалиста, необходимо придерживаться нескольких условий. В первую очередь, домовладение должно быть зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Общее собрание членов СНТ должно дать согласие на использование общего земельного участка для строительства газопровода и одобрить газификацию определенного домовладения.

Также нужно подать заявку в газораспределительную организацию и предоставить все необходимые документы.

Особое внимание уделяется количеству зарегистрированных заявок на газификацию. Чем больше заявок, тем выше вероятность включения СНТ в текущую программу или план на следующий год. Программа соцгазификации бессрочная, что позволяет участвовать в ней в будущем.

Напомним, в России приняли решение о расширении дачной амнистии, что упростит оформление собственности на загородные дома и постройки,

Ранее президент России Владимир Путин гарантировал подведение газопровода на участки.

