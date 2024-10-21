Места для патриотической культуры должно быть гораздо больше. Собственно, вся культура должна быть патриотической. И в рамках такой культуры нашлось бы место как для высоких, так и для низких жанров. Как для поп-звезд, так и для интеллектуалов.0 комментариев
The Economist: Путин планирует предложить план для борьбы с доминированием доллара
Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани якобы намерен предложить создать новую платежную систему, нацеленную на подрыв доминирования США в мировых финансах и защиту российского государства и его союзников от санкций, пишет The Economist.
Как говорится в статье The Economist «План Путина победить доллар», инициативу поддерживает Китай, передает РБК.
Журнал напоминает, что российский Минфин анонсировал в июне платформу BRICS Bridge для расчетов в национальных валютах, включая цифровые. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что эта система позволит странам проводить экономические операции независимо от доллара и евро.
Предлагаемая система может основываться на mBridge – международной платежной системе, частично управляемой Банком международных расчетов, говорится в материале. BRICS Bridge обещает более дешевые и быстрые транзакции для стран Глобального Юга, что может привлечь развивающиеся экономики и позволить обходить западные санкции.
Отмечается, что США с начала 2000-х потеряли часть доминирования: мировой резерв в долларах снизился с 70 до 58%, тогда как в «нетрадиционных валютах» он вырос. При этом американские санкции охватили более 9,4 тыс. человек к 2021 году, что заставляет страны задуматься о зависимости от американской финансовой системы.
Путин видит в создании новой схемы стратегический шаг и приоритет, пишет журнал. По его информации, в преддверии саммита в Казани чиновники БРИКС обсуждали создание кредитно-рейтингового агентства и страховой компании. Самой значимой инициативой является план использования цифровых валют, обеспеченных фиатными деньгами, что сместит центр трансграничных транзакций в центральные банки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон следует задуматься о том, что санкции против России и плохие отношения с Москвой негативно влияют на доллар, сообщил президент Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС. Россия не остановится перед санкциями и сосредоточится на развитии внутреннего потенциала, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании ШОС.