Зеленский встретился с главами оборонных компаний для расширения помощи Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Зеленский встретился с руководителями зарубежных оборонных компаний на втором международном форуме оборонных индустрий, передает ТАСС.

Основной темой переговоров стало расширение сотрудничества и производственных возможностей оборонного сектора Украины. На встрече присутствовали представители таких компаний, как BAE Systems, KNDS, D&M Holding Company, Amentum Services Inc., Kongsberg Defence & Aerospace, CZ Colt Group и Danish Defence & Security Industries Association.

Зеленский подчеркнул, что со времени первого форума Украина достигла успехов в производстве вооружений. Однако, по его словам, для дальнейшего роста необходим иностранный опыт и доступ к международным цепочкам поставок и технологиям. Он отметил: «Для дальнейшего роста нужен иностранный опыт, доступ к цепочкам поставок и технологиям».

В ходе форума Зеленский призвал иностранные компании активнее участвовать в развитии украинской оборонной промышленности, подчеркивая значимость международного сотрудничества для укрепления безопасности страны. Он также обсудил с участниками форума возможные шаги по наращиванию поддержки украинской оборонной системы в условиях текущих вызовов.

Влияние украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтоне снизилось, что может сказаться на поддержке со стороны Соединенных Штатов, особенно касательно военной помощи Украине. В то же время, сообщалось, что поставки западного оружия Украине в 2025 году могут быть сорваны из-за финансовых трудностей союзников, которые либо испытывают нехватку средств, либо не хотят увеличивать финансовую помощь. Кроме того, вице-президент США Камала Харрис провела встречу с Владимиром Зеленским, на которой обсуждались военная и энергетическая поддержка Украины, а также текущие события на поле боя.