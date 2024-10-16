Судья отказался взять отвод по делу генерала Попова

Попов заявил на заседании Тамбовского гарнизонного военного суда, что судья лично заинтересован в исходе дела и предвзято настроен, по его оценке, Летуновский стремится к вынесению обвинительного приговора, передает ТАСС.

По словам Попова, во время закрытого заседания судья заранее подготовил материалы дела для прокурора, что, по мнению подсудимого, свидетельствует о сговоре. Адвокат Сергея Моисеева, еще одного фигуранта дела, выступил против отвода, назвав заявления Попова субъективными.

По версии следствия, генерал-майор Попов причастен к хищению более 1,7 тыс. тонн металлопроката, закупленного в 2023 году для Запорожской области. Ему вменяют особо крупное мошенничество и служебный подлог. Генерал отрицает все обвинения. В деле также фигурируют погибший генерал-лейтенант Олег Цоков и бизнесмен Сергей Моисеев, который уже дал признательные показания. Моисеев переведен под домашний арест.

Ранее Попов выражал уверенность в победе и отмечал, что его позиция основана на законе и Конституции.