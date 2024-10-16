Британский генерал Джексон умер после 45 лет службы и скандала в Приштине

Tекст: Денис Тельманов

Умер британский генерал Майк Джексон, известный своим отказом блокировать российских миротворцев в аэропорту Приштины в 1999 году. Как сообщает The Daily Telegraph, Джексон скончался в возрасте 80 лет. О его смерти сообщила ассоциация ветеранов парашютного полка.

Джексон провел на военной службе 45 лет, начав карьеру в 1963 году в военной разведке, где выучил русский язык. Впоследствии он перевелся в элитный парашютный полк и участвовал в «Кровавом воскресенье» в 1972 году в Северной Ирландии, где военные расстреляли демонстрантов.

Позже Джексон служил в составе многонациональных сил в Боснии и Герцеговине, а с 1997 по 2000 год возглавлял Объединенный корпус быстрого реагирования НАТО. В 1999 году он принял командование Силами НАТО для Косова. Его отказ выполнить приказ Уэсли Кларка по блокированию российских миротворцев в Приштине стал известным на весь мир.

В 2003 году Джексон был назначен начальником Генштаба британской армии, оставался на этой должности три года и был удостоен рыцарского звания. В 2011 году он извинился за действия британской армии в Северной Ирландии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 12 июня 1999 года российский контингент занял аэропорт Слатина в Косово, проведя марш-бросок из Боснии. Приказ главкома сил НАТО Уэсли Кларка об уничтожении российских миротворцев не был выполнен благодаря саботажу британского генерала Майкла Джексона, командующего силами НАТО в Косово.

