В НАТО готовят Киев к неизбежности поражения

В Киев прибыл десант лидеров ведущих стран Запада – Франции, Германии и Италии. Как признают сами украинские власти, гости приехали уговаривать Зеленского начинать мириться с Москвой. Словно по совпадению, в канун этого визита сразу несколько видных западных деятелей заявили о том, что украинская армия проигрывает и ее может спасти только прямая военная интервенция НАТО. Зачем понадобились такие призывы?

В четверг Макрон прибыл в Киев. Вместе с ним на переговоры с Зеленским приехали лидеры Германии и Италии Олаф Шольц и Марио Драги. К ним примкнул и лидер Румынии Клаус Йоханнис. Наблюдатели не исключают, что гости будут уговаривать Зеленского начать процесс примирения с Москвой. Советник украинского министра внутренних дел Виктор Андрусив открытым текстом и недовольным тоном предсказал, что гости везут «просьбу вернуться к переговорам с Путиным». Накануне французский портал AgoraVox написал, что Запад изменил позицию по происходящему на Украине и готов принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой.



Однако еще в среду – накануне визита европейских лидеров в Киев – бывший командующий вооруженными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк, наоборот, призвал альянс вмешаться в конфликт на Украине. Он назвал устаревшей идею о том, что НАТО не вмешивается в конфликты, если его не атакуют напрямую. «Эта идея осталась в 90-х годах. Пришло время усвоить уроки. НАТО должно вмешаться. Давайте официально это признаем и прикажем россиянам прекратить огонь», – цитирует Кларка «Голос Америки*» (признан иноагентом) со ссылкой на дискуссию, организованную Atlantic Council (аналитический центр при НАТО, признанный в России нежелательной организацией).

Более того, отставной генерал считает, что созданный в 1949 году военный блок оказался перед выбором: либо выйти за рамки принципа невмешательства, либо самораспуститься за ненужностью.

«Кларк таким образом хочет получить третью мировую войну? Как он себе представляет военное вмешательство, чтобы НАТО приказало Москве прекратить огонь? – задается риторическим вопросом вице-президент Российского совета по международным делам, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский. – Кларк давно на пенсии. Он сейчас может приказывать разве что своей жене. План Кларка нереален».

Североатлантический блок и так уже вмешивается в конфликт на Украине, накачивая ее своим оружием, но это не обеспечит Киеву скорой победы, а лишь сделает конфликт еще более затяжным и кровопролитным, указывает Бужинский.

«В НАТО, конечно, есть идиоты, но таких там – подавляющее меньшинство. Большинство в штабах НАТО – здравомыслящие люди, которые понимают, что прямое военное столкновение с Россией – это угроза ядерной войны, взаимного уничтожения. Кому из нормальных людей это нужно? Слова Кларка – это личное мнение отставного американского генерала», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

Впрочем, отставной американский генерал оказался не одинок. Со схожим призывом в среду выступил и вице-премьер Польши по вопросам безопасности, глава правящей партии «Право и справедливость» и по совместительству фактический лидер страны Ярослав Качиньский. В интервью изданию «Газета Польска» он заявил, что без натовской интервенции остановить Россию на Украине не удастся, и это будет означать фиаско для всего коллективного Запада.

«Прошу принимать во внимание, что поражение Запада, прежде всего Америки, на Украине будет чем-то посерьезнее Вьетнама, уже не говоря об Афганистане»,

– цитирует его ТАСС. По мнению Качиньского, стремление западного мира избежать войны играет против него в противостоянии с Россией. «С точки зрения технологий, запасов, оборудования, обучения мы на голову сильнее, но настрой на победу мы сами в себе подавляем», – утверждает он.

«Запад понимает: если ход событий на Украине не изменится, конфликт неизбежно приведет к военному поражению Киева. Поэтому у политиков, что у действующих, что у отставных, что называется, мозги закипают в поисках того, как бы этого избежать», – считает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко

Но в целом политическая элита Запада выступает против планов вроде тех, что предлагают Качиньский и Кларк, напоминает он. Ткаченко напомнил, что 77-летний Уэсли Кларк давно в отставке, причем он сохранил в военных кругах США репутацию человека, который в 1999 году едва сам не спровоцировал третью мировую войну. Когда 12 июня 1999 года российские миротворцы заняли аэропорт Слатина близ косовской столицы Приштина, Кларк – в то время главком силами НАТО – приказал их уничтожить. Приказ Уэсли Кларка тогда не был выполнен благодаря саботажу командующего силами НАТО в Косово, британского генерала Майкла Джексона.

«За Кларком – длинный и трагический шлейф. В молодости он недолго воевал как штабной офицер во Вьетнаме, был там тяжело ранен. Он угрожал Слободану Милошевичу, что будет бомбить Югославию, невзирая на жертвы среди мирного населения, – напоминает Ткаченко. – Но в целом Кларк правильно описывает развитие событий на Украине, если там ничего не менять. Но вероятность реализации планов Кларка или Качиньского сейчас равна нулю. Случись такое, это приведет к полнейшему хаосу в Европе и затем к третьей мировой».

Примечательно, что и первые лица стран НАТО в среду выступили с заявлениями, в которых по сути признали, что рассчитывать на победу Украины в поединке с Россией бессмысленно. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что главе украинского государства Владимиру Зеленскому придется начать переговоры с Россией. «Я нахожусь в постоянном контакте с Зеленским... И я повторил, что мы, европейцы, делим один континент, а география упряма, Россия никуда с этого континента не денется. Она была, есть и будет его частью. Россия – сильная держава. Поэтому я никогда не разделял подход, согласно которому сегодня мы начнем войну с Россией, а завтра мы хотим ее уничтожить. Нет», – указал политик.

«Пока что Владимир Зеленский выдвигает условием для переговоров возвращение к статус-кво до 24 февраля. Это нонсенс. Скорее всего, Макрон посылает Зеленскому сигнал о том, что пора переосмыслить свою позицию и начать переговоры», – заметил по этому поводу Ткаченко.

Немцы тоже выступают за диалог с Россией. Так, согласно данным свежего опроса института Forsa, 83% опрошенных жителей ФРГ считают, что канцлеру Олафу Шольцу необходимо продолжать диалог с российским лидером Владимиром Путиным, и только 25% участников исследования верят в «победу украинской армии». Такие настроения фиксируются сейчас в большинстве стран Западной Европы, пишет «Украина.ру». Результаты свежего исследования Европейского совета по международным отношениям показали, что 35% европейцев желают «скорейшего наступления мира на Украине», а за войну до ее победы выступают не более 22% опрошенных европейцев.

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Во вторник советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович посетовал, что Запад ставит перед собой «менее амбициозные задачи» относительно России, чем два месяца назад. Он напомнил, что глава Пентагона Ллойд Остин тогда призывал разгромить армию России. О том, что исход войны решится «на поле боя», говорили и другие западные топ-политики – от британского премьера Бориса Джонсона до главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

По словам Арестовича, которого цитирует «Страна.uа», все объясняется внутренним сопротивлением на Западе, который уперся в потолок своих санкционных возможностей, а также пониманием того, что страны НАТО не в состоянии обеспечить необходимый Украине поток вооружений.

По сути, о том же официально говорят и в Москве. Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности генерал-майор Виктор Бондарев заявил в среду, что темпы сдачи Киевом территорий нарастают, это говорит о том, что успех спецоперации неизбежен, сколько бы Запад ни накачивал украинские войска и нацбатальоны оружием. Комментируя РИА «Новости» призыв Макрона к переговорам, сенатор отметил: «Показательно, что переговоры как наиболее разумное продолжение российско-украинского взаимодействия сегодня предлагают не только нейтральные государства, но и те государства, которые прежде сами осуществляли оружейные поставки Киеву».

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