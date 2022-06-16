В НАТО готовят Киев к неизбежности поражения

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16 июня, четверг  |  Последнее обновление — 17:25  |  vz.ru
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Российский бизнес «Икеи» расхватают по кусочкам

От шведской мебельной компании ждут полного ухода из России Руслан Кривобок/РИА Новости
Надежда, что шведская компания сохранит свой бизнес в России, практически умерла. IKEA заявила о продаже своих четырех мебельных заводов, но оставила под вопросом розничный бизнес. Однако эксперты уверены, что после распродажи складских остатков шведская компания окончательно покинет Россию. Какое будущее ждет российские фабрики и розничные магазины IKEA? Подробности...
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Российский плен не спасет американских наемников

Американцы Энди Хьюин (слева) и Александр Друке (справа) попали в плен под Харьковом waaytv.com, Lois Drueke/REUTERS
Двое американских боевиков в рядах ВСУ попали в плен к российской армии под Харьковом. Теперь их должны доставить в Россию, чтобы судить согласно российскому законодательству. Какая судьба может ждать наемников и почему им угрожает смертная казнь, несмотря на то что в России введен мораторий на высшую меру наказания? Подробности...
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Какие беспилотники нужны ВМФ России

Так выглядит макет перспективного корабельного БПЛА по версии КБ МиГ Глеб Ирисов/ТАСС
Ряд утечек и заявлений официальных лиц можно трактовать таким образом, что Россия приступила к разработке специализированных морских беспилотников. Например, для того чтобы оснастить ими единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов». В чем особенности морских БЛА и какие из них больше всего нужны ВМФ России? Подробности...
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Унижение Европы грозит развалом Британии

Граница между Великобританией и Ирландией внезапно стала предметом сомнений Peter Morrison/AP/ТАСС
Европейское руководство получило публичную пощечину от одного из своих главных внешнеполитических партнеров – Великобритании. Лондон решил «не уважать свою подпись» и отказаться от выполнения важнейших условий выхода из Евросоюза. О чем идет речь, почему Европа оскорблена и каким образом это может способствовать развалу Великобритании? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Запад растерян, но он играет вдолгую

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Глобальная игра, которая завертелась с огромной скоростью после начала специальной военной операции на Украине, будет идти долго – и рассчитывать на наступление какого-либо постоянного статуса вообще не стоит. Подробности...

Оставьте Сербию в покое

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Ряд российских экспертов хотят, чтобы сербы определились, с кем они – с Россией или с Западом. Однако слишком настойчивые требования приведут лишь к тому, что сербы окажутся с Западом – причем не по своей воле. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Какой должна быть настоящая украинская мечта

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Требования Украины демонстрируют феерическую наглость и самомнение киевского руководства. То, что оно воображает о себе и о своей роли в этом мире. То, как Зеленский и его соратники гипертрофируют значение своей страны. Ее экономики, политики, армии. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
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Гавайи должны были стать русскими

Западные СМИ прозрели насчет Украины

Охота на самых влиятельных людей США

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В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
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    В НАТО готовят Киев к неизбежности поражения

    Страны НАТО не в состоянии обеспечить необходимый Украине поток вооружений
    		   16 июня 2022, 17:00
    Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
    Текст: Дарья Волкова,
    Алена Задорожная,
    Артур Приймак

    В Киев прибыл десант лидеров ведущих стран Запада – Франции, Германии и Италии. Как признают сами украинские власти, гости приехали уговаривать Зеленского начинать мириться с Москвой. Словно по совпадению, в канун этого визита сразу несколько видных западных деятелей заявили о том, что украинская армия проигрывает и ее может спасти только прямая военная интервенция НАТО. Зачем понадобились такие призывы?

    В четверг Макрон прибыл в Киев. Вместе с ним на переговоры с Зеленским приехали лидеры Германии и Италии Олаф Шольц и Марио Драги. К ним примкнул и лидер Румынии Клаус Йоханнис. Наблюдатели не исключают, что гости будут уговаривать Зеленского начать процесс примирения с Москвой. Советник украинского министра внутренних дел Виктор Андрусив открытым текстом и недовольным тоном предсказал, что гости везут «просьбу вернуться к переговорам с Путиным». Накануне французский портал AgoraVox написал, что Запад изменил позицию по происходящему на Украине и готов принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой.

    Однако еще в среду – накануне визита европейских лидеров в Киев – бывший командующий вооруженными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк, наоборот, призвал альянс вмешаться в конфликт на Украине. Он назвал устаревшей идею о том, что НАТО не вмешивается в конфликты, если его не атакуют напрямую. «Эта идея осталась в 90-х годах. Пришло время усвоить уроки. НАТО должно вмешаться. Давайте официально это признаем и прикажем россиянам прекратить огонь», – цитирует Кларка «Голос Америки*» (признан иноагентом) со ссылкой на дискуссию, организованную Atlantic Council (аналитический центр при НАТО, признанный в России нежелательной организацией). 

    Более того, отставной генерал считает, что созданный в 1949 году военный блок оказался перед выбором: либо выйти за рамки принципа невмешательства, либо самораспуститься за ненужностью.

    «Кларк таким образом хочет получить третью мировую войну? Как он себе представляет военное вмешательство, чтобы НАТО приказало Москве прекратить огонь? – задается риторическим вопросом вице-президент Российского совета по международным делам, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский. – Кларк давно на пенсии. Он сейчас может приказывать разве что своей жене. План Кларка нереален».

    Североатлантический блок и так уже вмешивается в конфликт на Украине, накачивая ее своим оружием, но это не обеспечит Киеву скорой победы, а лишь сделает конфликт еще более затяжным и кровопролитным, указывает Бужинский.

    «В НАТО, конечно, есть идиоты, но таких там – подавляющее меньшинство. Большинство в штабах НАТО – здравомыслящие люди, которые понимают, что прямое военное столкновение с Россией – это угроза ядерной войны, взаимного уничтожения. Кому из нормальных людей это нужно? Слова Кларка – это личное мнение отставного американского генерала», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

    Впрочем, отставной американский генерал оказался не одинок. Со схожим призывом в среду выступил и вице-премьер Польши по вопросам безопасности, глава правящей партии «Право и справедливость» и по совместительству фактический лидер страны Ярослав Качиньский. В интервью изданию «Газета Польска» он заявил, что без натовской интервенции остановить Россию на Украине не удастся, и это будет означать фиаско для всего коллективного Запада.

    «Прошу принимать во внимание, что поражение Запада, прежде всего Америки, на Украине будет чем-то посерьезнее Вьетнама, уже не говоря об Афганистане»,

    – цитирует его ТАСС. По мнению Качиньского, стремление западного мира избежать войны играет против него в противостоянии с Россией. «С точки зрения технологий, запасов, оборудования, обучения мы на голову сильнее, но настрой на победу мы сами в себе подавляем», – утверждает он.

    «Запад понимает: если ход событий на Украине не изменится, конфликт неизбежно приведет к военному поражению Киева. Поэтому у политиков, что у действующих, что у отставных, что называется, мозги закипают в поисках того, как бы этого избежать», – считает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко

    Но в целом политическая элита Запада выступает против планов вроде тех, что предлагают Качиньский и Кларк, напоминает он. Ткаченко напомнил, что 77-летний Уэсли Кларк давно в отставке, причем он сохранил в военных кругах США репутацию человека, который в 1999 году едва сам не спровоцировал третью мировую войну. Когда 12 июня 1999 года российские миротворцы заняли аэропорт Слатина близ косовской столицы Приштина, Кларк – в то время главком силами НАТО – приказал их уничтожить. Приказ Уэсли Кларка тогда не был выполнен благодаря саботажу командующего силами НАТО в Косово, британского генерала Майкла Джексона.

    «За Кларком – длинный и трагический шлейф. В молодости он недолго воевал как штабной офицер во Вьетнаме, был там тяжело ранен. Он угрожал Слободану Милошевичу, что будет бомбить Югославию, невзирая на жертвы среди мирного населения, – напоминает Ткаченко. – Но в целом Кларк правильно описывает развитие событий на Украине, если там ничего не менять. Но вероятность реализации планов Кларка или Качиньского сейчас равна нулю. Случись такое, это приведет к полнейшему хаосу в Европе и затем к третьей мировой».

    Примечательно, что и первые лица стран НАТО в среду выступили с заявлениями, в которых по сути признали, что рассчитывать на победу Украины в поединке с Россией бессмысленно. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что главе украинского государства Владимиру Зеленскому придется начать переговоры с Россией. «Я нахожусь в постоянном контакте с Зеленским... И я повторил, что мы, европейцы, делим один континент, а география упряма, Россия никуда с этого континента не денется. Она была, есть и будет его частью. Россия – сильная держава. Поэтому я никогда не разделял подход, согласно которому сегодня мы начнем войну с Россией, а завтра мы хотим ее уничтожить. Нет», – указал политик.

    «Пока что Владимир Зеленский выдвигает условием для переговоров возвращение к статус-кво до 24 февраля. Это нонсенс. Скорее всего, Макрон посылает Зеленскому сигнал о том, что пора переосмыслить свою позицию и начать переговоры», – заметил по этому поводу Ткаченко.

    Немцы тоже выступают за диалог с Россией. Так, согласно данным свежего опроса института Forsa, 83% опрошенных жителей ФРГ считают, что канцлеру Олафу Шольцу необходимо продолжать диалог с российским лидером Владимиром Путиным, и только 25% участников исследования верят в «победу украинской армии». Такие настроения фиксируются сейчас в большинстве стран Западной Европы, пишет «Украина.ру». Результаты свежего исследования Европейского совета по международным отношениям показали, что 35% европейцев желают «скорейшего наступления мира на Украине», а за войну до ее победы выступают не более 22% опрошенных европейцев.

    Во вторник советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович посетовал, что Запад ставит перед собой «менее амбициозные задачи» относительно России, чем два месяца назад. Он напомнил, что глава Пентагона Ллойд Остин тогда призывал разгромить армию России. О том, что исход войны решится «на поле боя», говорили и другие западные топ-политики – от британского премьера Бориса Джонсона до главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

    По словам Арестовича, которого цитирует «Страна.uа», все объясняется внутренним сопротивлением на Западе, который уперся в потолок своих санкционных возможностей, а также пониманием того, что страны НАТО не в состоянии обеспечить необходимый Украине поток вооружений.

    По сути, о том же официально говорят и в Москве. Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности генерал-майор Виктор Бондарев заявил в среду, что темпы сдачи Киевом территорий нарастают, это говорит о том, что успех спецоперации неизбежен, сколько бы Запад ни накачивал украинские войска и нацбатальоны оружием. Комментируя РИА «Новости» призыв Макрона к переговорам, сенатор отметил: «Показательно, что переговоры как наиболее разумное продолжение российско-украинского взаимодействия сегодня предлагают не только нейтральные государства, но и те государства, которые прежде сами осуществляли оружейные поставки Киеву».

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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