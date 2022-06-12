Зеленский невольно признал успех российской спецоперации

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Укрепление рубля зашло слишком далеко

От российской валюты ждут смену тренда Владимир Трефилов/РИА Новости
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Зачем в руководство Донбасса позвали «варягов» из России

Денис Пушилин и Леонид Пасечник рады появлению «варягов»-управленцев из соседней России РИА Новости
Знаменитая «школа губернаторов» оказалась кузницей кадров не только для России, но и для народных республик Донбасса. Выпускники «школы» Виталий Хоценко и Владислав Кузнецов получили высокие посты в ДНР и ЛНР. Почему в Донбассе понадобился такой десант «варягов» из России и можно ли ожидать подобных назначений в Херсоне и Запорожье? Подробности...
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Россия испытала на Украине технологию воздушных войн будущего

На Украине Су-57 тестируют в режиме многозадачности Илья Питалев/РИА Новости
Российские Су-57 начали выполнять боевые миссии в ходе спецоперации на Украине звеньями. Эти истребители связаны в единую информационную сеть, при помощи которой они могут обмениваться данными о радиолокационном поле, выявленных целях, координировать действия с другими участниками боевых действий. Чем ценно испытание боевых самолетов пятого поколения в реальных боевых условиях? Подробности...
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США боятся российской угрозы с южного направления

Будут ли российские военные маршировать у границ США? Ответа на этот вопрос пока нет, но в США такой перспективы весьма боятся Константин Михальчевский/РИА Новости
«Латинская Америка является для США таким же мягким подбрюшьем, как для нас Кавказ. Нам необходимо будет создавать для США проблемы на этом «дворе». Такими словами российские политологи реагируют на сообщения о том, что Никарагуа открыла российским войскам доступ на свою территорию. И хотя МИД РФ заявляет, что «сенсации в этом нет», в США уже начали нервно реагировать на происходящее. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Танк был и останется королем на поле боя

Владислав Шурыгин
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
Те, кто старательно хоронили танки, называли их «устаревшим оружием» и вещали, что время танков безнадежно ушло, выставили себя полными дураками. Подробности...
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Геополитические игры привели к угрозе голода

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Масштабирование продовольственного кризиса грозит Европе небывалой волной миграции из Северной Африки и Ближнего Востока, могущая по своим масштабам превысить миграционную волну, поднятую «арабской весной», сирийским, ливийским, афганским и коронавирусным кризисом, вместе взятыми. Подробности...
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Почему в соцсетях правит конспирология

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Никита Данюк, первый замдиректора Института стратегических исследований
Больше всего реакций и пользовательского внимания собирают негативные либо сенсационные материалы, апеллирующие к эмоциям. Именно поэтому фейки, скандалы, жестокий и провокационный контент активно продвигаются алгоритмами. Подробности...
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    Зеленский невольно признал успех российской спецоперации

    Зеленский разрешил отправлять боевиков теробороны на передовую
    		   12 июня 2022, 21:30
    Фото: Sven Simon/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная

    Владимир Зеленский узаконил отправку боевиков теробороны в места боевых действий. При этом ранее именно участники теробороны чаще всего жаловались на незаконные передислокации, недостаток боевой подготовки, вооружений, еды и медицинской помощи. Почему президент Украины пошел на такой шаг и как он отразится на ходе российской спецоперации?

    Накануне стало известно о том, что Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий украинскому командованию использовать боевиков территориальной обороны для выполнения задач в районах военных действий. По имеющимся сведениям, еще 6 мая документ подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, а 10 июня – президент Украины.

    Отметим, что эта парамилитарная структура, созданная на волне Евромайдана, была существенно реформирована в 2018 году. Суть изменений заключалась в расширении функционала и возможностей региональных подразделений теробороны (ТрО), и создании кадровых бригад в крупных городах Украины. Уже в 2021 году кадровые бригады появились в каждой области, а в начале 2022 года СНБО анонсировало расширение численности ТрО до двух млн человек.

    Что касается кадрового состава ТрО, то в региональные ячейки в основном шли активисты майданов 2004 и 2014 годов, радикальные националисты и участники войны в Донбассе. Причин тому было несколько. Во-первых, участие в ТрО освобождало граждан от призыва в армию в случае боевых действий. Во-вторых, ячейки ТрО, как и любые другие парамилитарные структуры на Украине, занимались организованным «крышеванием» местного бизнеса.

    Таким образом, как считали будущие члены ТрО, они решали для себя две базовые задачи: реализовывали свой политический потенциал и амбиции (на практике это сводилось к борьбе со всем «пророссийским» на местах), а также, по договоренности с другими силовыми структурами, брали под контроль финансовые потоки, «кошмаря» при этом малый и средний бизнес.

    Однако после начала специальной военной операции России на Украине ситуация для членов ТрО начала меняться. В населенных пунктах, расположенных близ линий фронта, им пришлось принимать участие в боевых действиях, к которым они не были готовы ни морально, ни технически. В лучшем случае это приводило к дезертирству, в худшем – к бесславной гибели.

    Иной была ситуация в регионах, которые не были затронуты активной фазой спецоперации. Там разного рода «патриоты Украины» продолжали записываться в ТрО, публиковали в соцсетях грозные фотографии с оружием и обещали «бити москалів до повної перемоги». Также этот тренд подхватили многие украинские звезды.

    Среди вступивших в ряды ТрО оказались такие «селебрити» как вокалист группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк, солист группы «Антитела» Тарас Тополь, продюсер и бывший член клуба «Что? Где? Когда?» Игорь Кондратюк, фронтмен «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук, певец Макс Барских, а также боксеры Александр Усик, Василий Ломаченко и Владимир Кличко.

    Теперь же, благодаря Зеленскому, участники региональных ТрО рискуют покинуть уютный тыл и оказаться на линии соприкосновения с армиями России и союзных республик. К чему это приводит на практике – неоднократно писали украинские, российские и западные СМИ.

    Например, в конце мая издание The Washington Post опубликовало признания украинских солдат, впечатленных превосходством ВС России в технике. «Русские уже знают, где мы находимся, и когда украинский танк стреляет с нашей стороны, он выдает нашу позицию. И русские начинают отстреливаться всем – «Градами», минометами. И ты просто молишься, чтобы выжить», – жаловался один из боевиков.

    Отдельно командир одной из рот упоминает, что их боевая подготовка заняла 30 минут, в течение которых им выделили на практику стрельбы по 30 же патронов на каждого: «Больше вы не получите, слишком дорого». После чего их перебросили из Ужгорода в район Лисичанска. За три месяца от 120 человек в роте осталось 54, остальные убиты, ранены, дезертировали.

    В аналогичной ситуации оказались бойцы Черкасской теробороны и 46-го отдельного стрелецкого батальона ВСУ: они отказались выполнять боевые задания на территории ЛНР и ДНР из-за недостатка вооружений, отсутствия еды, воды, связи и медицинской помощи.

    Кроме того, бойцы батальонов жаловались на то, что они «пошли против артиллерии и авиации с вооружением времен Первой и Второй мировых войн». «И вот с этим мы должны были воевать против вертолетов, которые безбожно обсыпали нас, и артиллерии, которая все большим калибром сравнивала наши окопы с землей», – рассказал один из бойцов.

    Впрочем, есть и позитивные примеры деятельности членов ТрО. В четверг начальник отдела кадров 124 бригады теробороны Херсона и руководитель подпольной сети осведомителей Валентин Бондаренко сложил полномочия и призвал своих бывших сослуживцев сложить оружие, а также сотрудничать с российским силовиками и властью. «Сопротивление бессмысленно и просто призываю, прошу прийти в комендатуру, объясниться, сдаться и дальше жить нормальной жизнью», – сказал но он. 

    При этом ключевая претензия пока еще действующих членов ТрО к командованию заключалась в том, что их перебрасывали на линии фронта незаконно. Теперь же, когда Зеленский подписал соответствующий документ, эти претензии оказались юридически несостоятельными. Более того, как считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, еще один фактор, подтолкнувший Зеленского к такому решению – растущие потери украинской армии.

    «Теперь на место опытных офицеров встают те, кто изначально планировался как член объединения для защиты территориальных общин. И вот эти необученные люди бросаются на фронт», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

    «Те, кто изначально записывался в территориальную оборону, не ожидали, что их отправят в зону реальных боевых действий. Именно поэтому мы слышим их выступления, в которых говорится об обмане со стороны Киева, о нехватке вооружения, о нежелании исполнять указы. И теперь тех, кто выступает против, арестовывают. Зеленскому приходится просто стращать людей», – отметил эксперт.

    «Но все это только на руку нашей армии. Мы получим значительное преимущество и моральное, и профессиональное. Одно дело воевать с прожженными мужиками, которые уже три месяца не покидают фронт, а другое дело – пацанва, которая только вчера взяла в руки оружие, не знает тактики и может лишь реагировать на матюки командования. У них и моральной стойкости нет – от одного залпа из «Града» они в обморок попадают», – акцентировал Баранец.

    Эксперт также выразил уверенность в том, что на месте нынешних формирований территориальной обороны в скором времени будут создаваться новые. Однако, замечает Баранец, «все большие обороты набирает народный протест». «И чем сильнее он будет, тем выше шансы, что в скором времени мы закончим спецоперацию», – сказал военный обозреватель «Комсомольской правды».

    «Зеленский сейчас просто узаконил то, что и так уже происходит с бойцами территориальной обороны. Причиной тому, вероятно, стало активное возмущение со стороны бойцов этих объединений. А пополнять ряды личного состава ВСУ все же надо, поскольку он тает просто на глазах», – отмечает в свою очередь Александр Перенджиев, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

    «У ВСУ почти не осталось полноценных боевых частей. Этот закон дает понять, что Украина стоит на пороге тотальной мобилизации. Я не исключаю, что в ближайшее время будет снижен возрастной порог для призыва в армию»,

    – сказал эксперт. «При этом не стоит недооценивать боевиков территориальной обороны из-за того, что они раньше не держали оружие в руках. Во-первых, они наверняка прошли какую-то минимальную военную подготовку. А во-вторых, любой противник, умеющий стрелять, является угрозой. Кроме того, их могут готовить для проведения различных диверсионных операций», – говорит Перенджиев.

    Эксперт также назвал нынешнее решение Зеленского невольным признанием успешности хода спецоперации России на Украине. «Можно говорить, что намечается некий перелом, который в последствие приведет к победному завершению СВО», – заключил Перенджиев.

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