У украинских боевиков с «Азота» осталось только два выхода

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11 июня, суббота  |  Последнее обновление — 15:58  |  vz.ru
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Укрепление рубля зашло слишком далеко

От российской валюты ждут смену тренда Владимир Трефилов/РИА Новости
Россия добилась столь крепкого курса рубля, что власти спокойно могут отменять антикризисные меры. Уже снято требование к экспортерам продавать половину валютной выручки. Эта мера нужна была, чтобы остановить валютную панику, но она уже давно исчерпала себя. Параллельно Центробанк может символически вернуть ключевую ставку до 9,5%, которая была в феврале. Все это должно помочь рублю развернуться и начать слабеть. Подробности...
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Зачем в руководство Донбасса позвали «варягов» из России

Денис Пушилин и Леонид Пасечник рады появлению «варягов»-управленцев из соседней России РИА Новости
Знаменитая «школа губернаторов» оказалась кузницей кадров не только для России, но и для народных республик Донбасса. Выпускники «школы» Виталий Хоценко и Владислав Кузнецов получили высокие посты в ДНР и ЛНР. Почему в Донбассе понадобился такой десант «варягов» из России и можно ли ожидать подобных назначений в Херсоне и Запорожье? Подробности...
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Россия испытала на Украине технологию воздушных войн будущего

На Украине Су-57 тестируют в режиме многозадачности Илья Питалев/РИА Новости
Российские Су-57 начали выполнять боевые миссии в ходе спецоперации на Украине звеньями. Эти истребители связаны в единую информационную сеть, при помощи которой они могут обмениваться данными о радиолокационном поле, выявленных целях, координировать действия с другими участниками боевых действий. Чем ценно испытание боевых самолетов пятого поколения в реальных боевых условиях? Подробности...
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США боятся российской угрозы с южного направления

Будут ли российские военные маршировать у границ США? Ответа на этот вопрос пока нет, но в США такой перспективы весьма боятся Константин Михальчевский/РИА Новости
«Латинская Америка является для США таким же мягким подбрюшьем, как для нас Кавказ. Нам необходимо будет создавать для США проблемы на этом «дворе». Такими словами российские политологи реагируют на сообщения о том, что Никарагуа открыла российским войскам доступ на свою территорию. И хотя МИД РФ заявляет, что «сенсации в этом нет», в США уже начали нервно реагировать на происходящее. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Геополитические игры привели к угрозе голода

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Масштабирование продовольственного кризиса грозит Европе небывалой волной миграции из Северной Африки и Ближнего Востока, могущая по своим масштабам превысить миграционную волну, поднятую Арабской весной, сирийским, ливийским, афганским и коронавирусным кризисом, вместе взятыми. Подробности...
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Почему в соцсетях правит конспирология

Никита Данюк
Никита Данюк, первый замдиректора Института стратегических исследований
Больше всего реакций и пользовательского внимания собирают негативные либо сенсационные материалы, апеллирующие к эмоциям. Именно поэтому фейки, скандалы, жестокий и провокационный контент активно продвигаются алгоритмами. Подробности...
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Запад испугался величия русской культуры

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Хорошо, что у противников России больше нет иллюзий насчет русской культуры. Прежде они противопоставляли русскую культуру и российское государство. Подробности...
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Гавайи должны были стать русскими

Западные СМИ прозрели насчет Украины

Охота на самых влиятельных людей США

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В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото - историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    У украинских боевиков с «Азота» осталось только два выхода

    Штурм химического комбината «Азот» не утихнет до полной капитуляции украинских боевиков
    		   11 июня 2022, 15:25
    Фото: LUHANSK REGION POLICE/Reuters
    Текст: Андрей Резчиков

    «Это одно из самых хорошо подготовленных подразделений. Их отправили туда в надежде удержать последние оплоты в Донбассе». Такими словами военные эксперты описывают то, что прямо сейчас происходит на территории территории северодонецкого химкомбината «Азот». Украинские боевики пытаются создать там крепость, подобную «Азовстали» - но что в итоге у них получится?

    Украинские боевики, которые находятся на территории северодонецкого химкомбината «Азот», требуют выпустить их в соседний Лисичанск с заложниками из числа мирных жителей. Об этом в субботу сообщили источники в силовых структурах. В бомбоубежищах «Азота», как отмечал помощник главы Чечни Апти Алаудинов, может быть свыше тысячи мирных граждан, в том числе работники предприятия, члены их семей и жители соседних кварталов.

    «На «Азоте» сейчас находится около 300 боевиков. Они вступили с нами в переговоры, их условие – выпустить их в соседний Лисичанск вместе с заложниками из числа мирных жителей. Нас это, конечно, не устраивает», – рассказал источник, добавив, что «переговоры, видимо, будут продолжаться».

    Луганское «Северодонецкое объединение «Азот» – одно из крупнейших химпроизводств на Украине по выпуску удобрений, аммиака, аммиачной селитры, уксусной кислоты и метанола. Это градообразующее предприятие входит в группу OSTCHEM украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. По размерам этот объект занимает чуть меньше половины территории Северодонецка (42,1 квадратных километра). В советские годы – во время расцвета – на «Азоте» трудились десять тысяч человек. Помимо многочисленных цехов и различных производств, поликлиники и комбината питания здесь построены бомбоубежища.

    Северодонецк, как и Лисичанск, был одним из двух последних крупных городов, которые оставались неподконтрольны властям Луганской народной республики (ЛНР). В конце мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об освобождении города и завершении «тотальной зачистки».

    По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, основная задача на «Азоте» заключается в очистке промзоны на территории химзавода таким образом, чтобы не совершить экологической катастрофы. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко отмечал, что украинские боевики минируют выходы с промзоны.

    Ранее в Минобороны России указывали, что украинские вооруженные формирования продолжают использовать критически важные объекты промышленности в военных целях, прикрываясь гражданским населением. Более того, по данным российских военных, украинские боевики заминировали на территории «Азота» емкости с химическими веществами, чтобы подорвать их при отступлении и обвинить в этом Россию. В конце мая сообщалось, что в Северодонецке идут интенсивные боевые действия. 31 мая в городе произошел подрыв цистерны с химикатами. В ЛНР обвинили в ЧП украинских военных.

    По словам посла ЛНР в России Родиона Мирошника, сейчас с боевиками на «Азоте» ведутся переговоры о безопасном выходе мирных граждан. По его оценкам, на заводе может находиться не 1000, а 500 гражданских. «Украинским формированиям будут гарантированы жизнь и адекватное отношение в соответствии с международными требованиями, если они выпустят заложников, а сами прекратят сопротивление и сдадутся в плен без каких-либо условий», – пишет Мирошник в своем Telegram-канале.

    Накануне посол пояснил, что выдвигаемые боевиками «какие-то условия» союзным войскам России и ЛНР не будут приняты. «Только сложение оружия и сдача в плен», – подчеркнул дипломат.

    Эксперты сходятся во мнении, что попавшие в окружение украинские военные должны сдаться в плен и не прикрываться гражданскими как живым щитом, попытки затягивать время и ставить свои условия ни к чему хорошему для боевиков не приведут. Военный аналитик Владислав Шурыгин уверен, что если окруженные не сдадутся, то будут уничтожены. По его оценке, столь длительной осады, как это происходило с «Азовсталью» в Мариуполе, не будет. Операция по свобождению «Азовстали» продолжалась с середины марта по 20 мая. За это время мирные жители вышли по гуманитарным коридорам, а члены националистического полка «Азов» (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) сдались в плен.

    «На «Азоте» боевиков меньше, чем было на «Азовстали». Как говорится, труба пониже и дым пожиже. Эти боевики прекрасно понимают и помнят, чем все это закончилось для «Азова». Я не вижу в них большого желания умирать в этих норах», – говорит Шурыгин. По мнению эксперта, боевики продолжат торговаться, «но вряд ли их выпустят с «Азота» на украинскую территорию». «Их ждет только плен или уничтожение», – убежден Шурыгин.

    Собеседник указывает на риски осуществления провокаций и подрыва емкостей с химическими веществами. «Мы не можем полностью ликвидировать угрозу провокаций, потому что сейчас территорию комбината контролируют боевики. Но мы постоянно держим над этими районами средства объективного контроля – беспилотные аппараты, ведем тщательный контроль. Подобные провокации не смогут изменить ход ведения боевых действий», – заверил Шурыгин.

    Лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич считает, что под влиянием Запада украинские военные стали «не вполне адекватными», раз в подобных условиях выдвигают требования под диктовку кураторов. «У них два выхода – погибнуть или сдать оружие, пройти демилитаризацию и денацификацию. У них есть стопроцентная возможность сохранить жизнь. Гражданские лица становятся заложниками ситуации, потому что среди украинских боевиков находятся преступные командиры и огромное количество отъявленных негодяев – националистов», – считает Клинцевич.

    Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев добавляет, что в составе окруженной группировки ВСУ на «Азоте» – представители так называемых сил специальных операций Украины.

    «Это одно из самых хорошо подготовленных подразделений, профессиональные бойцы. Их отправили туда в надежде удержать последние оплоты в Донбассе», – считает Перенджиев.

    По мнению эксперта, сложившаяся ситуация отчетливо напоминает происходившее на «Азовстали», когда на кону были жизни мирных жителей, но в итоге боевикам пришлось сдаться. Принципиальное отличие нынешней ситуации в том, что освобождение территории химкомбината будет не боевыми действиями в чистом виде, а контртеррористической операцией по спасению заложников. Ключевую роль в ней сыграют чеченские бойцы Росгвардии.

    «Для мирных граждан будет организован гуманитарный коридор, но штурм химкомбината продолжится. Никто не будет ждать, когда у боевиков закончатся съестные припасы, как это было на «Азовстали». Происходит медленное, но уверенное уничтожение противника. Жизнь будет гарантирована только тем, кто сдастся в плен. Им предоставят кров, еду и медицинскую помощь», – считает военный политолог.

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