У украинских боевиков с «Азота» осталось только два выхода

«Это одно из самых хорошо подготовленных подразделений. Их отправили туда в надежде удержать последние оплоты в Донбассе». Такими словами военные эксперты описывают то, что прямо сейчас происходит на территории территории северодонецкого химкомбината «Азот». Украинские боевики пытаются создать там крепость, подобную «Азовстали» - но что в итоге у них получится?

Украинские боевики, которые находятся на территории северодонецкого химкомбината «Азот», требуют выпустить их в соседний Лисичанск с заложниками из числа мирных жителей. Об этом в субботу сообщили источники в силовых структурах. В бомбоубежищах «Азота», как отмечал помощник главы Чечни Апти Алаудинов, может быть свыше тысячи мирных граждан, в том числе работники предприятия, члены их семей и жители соседних кварталов.

«На «Азоте» сейчас находится около 300 боевиков. Они вступили с нами в переговоры, их условие – выпустить их в соседний Лисичанск вместе с заложниками из числа мирных жителей. Нас это, конечно, не устраивает», – рассказал источник, добавив, что «переговоры, видимо, будут продолжаться».

Луганское «Северодонецкое объединение «Азот» – одно из крупнейших химпроизводств на Украине по выпуску удобрений, аммиака, аммиачной селитры, уксусной кислоты и метанола. Это градообразующее предприятие входит в группу OSTCHEM украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. По размерам этот объект занимает чуть меньше половины территории Северодонецка (42,1 квадратных километра). В советские годы – во время расцвета – на «Азоте» трудились десять тысяч человек. Помимо многочисленных цехов и различных производств, поликлиники и комбината питания здесь построены бомбоубежища.

Северодонецк, как и Лисичанск, был одним из двух последних крупных городов, которые оставались неподконтрольны властям Луганской народной республики (ЛНР). В конце мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об освобождении города и завершении «тотальной зачистки».

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По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, основная задача на «Азоте» заключается в очистке промзоны на территории химзавода таким образом, чтобы не совершить экологической катастрофы. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко отмечал, что украинские боевики минируют выходы с промзоны.

Ранее в Минобороны России указывали, что украинские вооруженные формирования продолжают использовать критически важные объекты промышленности в военных целях, прикрываясь гражданским населением. Более того, по данным российских военных, украинские боевики заминировали на территории «Азота» емкости с химическими веществами, чтобы подорвать их при отступлении и обвинить в этом Россию. В конце мая сообщалось, что в Северодонецке идут интенсивные боевые действия. 31 мая в городе произошел подрыв цистерны с химикатами. В ЛНР обвинили в ЧП украинских военных.

По словам посла ЛНР в России Родиона Мирошника, сейчас с боевиками на «Азоте» ведутся переговоры о безопасном выходе мирных граждан. По его оценкам, на заводе может находиться не 1000, а 500 гражданских. «Украинским формированиям будут гарантированы жизнь и адекватное отношение в соответствии с международными требованиями, если они выпустят заложников, а сами прекратят сопротивление и сдадутся в плен без каких-либо условий», – пишет Мирошник в своем Telegram-канале.

Накануне посол пояснил, что выдвигаемые боевиками «какие-то условия» союзным войскам России и ЛНР не будут приняты. «Только сложение оружия и сдача в плен», – подчеркнул дипломат.

Эксперты сходятся во мнении, что попавшие в окружение украинские военные должны сдаться в плен и не прикрываться гражданскими как живым щитом, попытки затягивать время и ставить свои условия ни к чему хорошему для боевиков не приведут. Военный аналитик Владислав Шурыгин уверен, что если окруженные не сдадутся, то будут уничтожены. По его оценке, столь длительной осады, как это происходило с «Азовсталью» в Мариуполе, не будет. Операция по свобождению «Азовстали» продолжалась с середины марта по 20 мая. За это время мирные жители вышли по гуманитарным коридорам, а члены националистического полка «Азов» (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) сдались в плен.

«На «Азоте» боевиков меньше, чем было на «Азовстали». Как говорится, труба пониже и дым пожиже. Эти боевики прекрасно понимают и помнят, чем все это закончилось для «Азова». Я не вижу в них большого желания умирать в этих норах», – говорит Шурыгин. По мнению эксперта, боевики продолжат торговаться, «но вряд ли их выпустят с «Азота» на украинскую территорию». «Их ждет только плен или уничтожение», – убежден Шурыгин.

Собеседник указывает на риски осуществления провокаций и подрыва емкостей с химическими веществами. «Мы не можем полностью ликвидировать угрозу провокаций, потому что сейчас территорию комбината контролируют боевики. Но мы постоянно держим над этими районами средства объективного контроля – беспилотные аппараты, ведем тщательный контроль. Подобные провокации не смогут изменить ход ведения боевых действий», – заверил Шурыгин.

Лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич считает, что под влиянием Запада украинские военные стали «не вполне адекватными», раз в подобных условиях выдвигают требования под диктовку кураторов. «У них два выхода – погибнуть или сдать оружие, пройти демилитаризацию и денацификацию. У них есть стопроцентная возможность сохранить жизнь. Гражданские лица становятся заложниками ситуации, потому что среди украинских боевиков находятся преступные командиры и огромное количество отъявленных негодяев – националистов», – считает Клинцевич.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев добавляет, что в составе окруженной группировки ВСУ на «Азоте» – представители так называемых сил специальных операций Украины.

«Это одно из самых хорошо подготовленных подразделений, профессиональные бойцы. Их отправили туда в надежде удержать последние оплоты в Донбассе», – считает Перенджиев.

По мнению эксперта, сложившаяся ситуация отчетливо напоминает происходившее на «Азовстали», когда на кону были жизни мирных жителей, но в итоге боевикам пришлось сдаться. Принципиальное отличие нынешней ситуации в том, что освобождение территории химкомбината будет не боевыми действиями в чистом виде, а контртеррористической операцией по спасению заложников. Ключевую роль в ней сыграют чеченские бойцы Росгвардии.

«Для мирных граждан будет организован гуманитарный коридор, но штурм химкомбината продолжится. Никто не будет ждать, когда у боевиков закончатся съестные припасы, как это было на «Азовстали». Происходит медленное, но уверенное уничтожение противника. Жизнь будет гарантирована только тем, кто сдастся в плен. Им предоставят кров, еду и медицинскую помощь», – считает военный политолог.

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