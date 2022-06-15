Макрон – Зеленскому: Россия была, есть и будет частью Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Румынию заявил, что главе украинского государства Владимиру Зеленскому придется вести переговоры с Россией.

«Президенту Украины и другим представителям властей придется вести переговоры с Россией», – приводит его слова ТАСС.

«Я нахожусь в постоянном контакте с президентом Зеленским... и я повторил, что мы, европейцы, делим один континент, а география упряма, Россия никуда с этого континента не денется. Она была, есть и будет его частью. Россия – сильная держава. Поэтому я никогда не разделял подход, согласно которому сегодня мы начнем войну с Россией, а завтра мы хотим ее уничтожить. Нет», – приводит слова Макрона РИА «Новости».

Президент Франции во вторник прибыл с визитом в Румынию, чтобы встретиться с французскими военнослужащими, дислоцированными в стране в рамках миссии НАТО.

Ранее Макрон заявлял, что «нельзя унижать Россию, чтобы в тот день, когда боевые действия прекратятся, мы могли найти выход с помощью дипломатии». По информации СМИ, фраза Макрона напугала Киев. Позднее во Франции объяснили, что, как считает Макрон, после завершения боевых действий на Украине необходимо будет построить будущее с российским обществом.

Макрон заявлял также, что Франция «сделает все, чтобы остановить российскую военную операцию, помочь украинцам и их армии, а также будет продолжать переговоры».

Накануне французский портал AgoraVox написал, что Запад изменил позицию по происходящему на Украине и готов принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой.

Кроме того, в американском журнале National Interest вышла статья, автор которой посоветовал Украине задуматься об уступках России, поскольку затяжной конфликт угрожает выживанию страны.

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