Президент Франции Эммануэль Макрон имел в виду, что после завершения боевых действий на Украине необходимо будет построить будущее с российским обществом, объяснил министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон на радиостанции France Inter.

«Президент Республики не говорил, что нельзя унижать Владимира Путина... То, что имел в виду президент, – это то, что нужно думать о будущем, о том, что необходимо будет потом (после установления режима о прекращении огня на Украине) построить вместе с российским обществом, найти способ сосуществования, примирения», – передает РИА «Новости» слова Бона.

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон в эфире радио France Culture раскритиковала точку зрения Макрона по вопросу необходимости поддерживать контакты с Россией.

Ранее лидер Франции Эммануэль Макрон напугал Киев, заявив, что «нельзя унижать Россию, чтобы в тот день, когда боевые действия прекратятся, мы могли найти выход с помощью дипломатии». После этого глава МИД Чехии Ян Липавский обвинил Макрона в «непонимании сути проблемы».

Директор первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов заявил, что Москва не уклоняется от предметного разговора с Парижем на уровне министров иностранных дел.

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