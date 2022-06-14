Как прекратить артиллерийский терроризм ВСУ

ДНР запросила у России дополнительную союзническую помощь. Это произошло на фоне тяжелых обстрелов столицы республики со стороны ВСУ. В Москве и Донецке обстрелы назвали варварскими, среди погибших есть женщины и дети. Также под ударом оказался донецкий роддом. Зачем украинские войска продолжают наносить удары по жилым кварталам Донецка и чем Россия может помочь?

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что республика запрашивает у России дополнительные союзнические силы из-за учащения обстрелов Донецка. По его словам, «Киев перешел все грани». При последних обстрелах столицы республики использовались запрещенные методы ведения войны, подчеркнул Пушилин.

Ранее сообщалось, что в Донецке снаряд попал в роддом, рожениц эвакуировали в подвал, медики не прекращали оказывать помощь нуждающимся. Украинские силовики более двух часов вели массированный обстрел города. ВСУ применяют как ствольную, так и реактивную артиллерию. Были зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.

Кроме того, под обстрел попал Майский рынок в центре города. Сообщалось, что погибли девушка и ребенок. В ночь на понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что число жертв обстрела украинскими войсками Донецка увеличилось до пяти. Пострадали более 30 человек. Озабоченность этим выразили и в ООН.

Что касается роддома, то его работа будет временно приостановлена. «Те, кого можно выписать, будут выписаны. Сегодня в течение дня в более-менее спокойные промежутки роженицы и родильницы, требующие дальнейшего лечения в родовспомогательных учреждениях, будут переведены в другие такие учреждения республики, где сейчас стабильная обстановка», – заявила замгендиректора Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства Анна Железная.

При этом заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что варварские обстрелы Донецка стали происходить после того, как Запад начал поставлять тяжелые вооружения Украине. Также, по его словам, участники организации «Врачи без границ» собирали разведданные в Донецке, чтобы передавать их украинской стороне.

«То же самое и миссия ОБСЕ. Представитель Польши предлагал деньги и алкоголь бойцу за то, чтобы он передал какую-то информацию. На тот момент эту информацию довели до главы миссии, который находился здесь, и были вынуждены его отсюда убрать. Да, это подтвержденные факты», – сказал он.

В Кремле, к слову, также сочли варварским усиление обстрелов гражданских объектов в Луганске и Донецке. «Мы видим совершенно варварские обстрелы, варварские! Мы за последние дни были свидетелями интенсификации этих обстрелов», – указал Дмитрий Песков.

«Таким образом, во-первых, украинская армия пытается продемонстрировать активную деятельность. Просто сидеть в обороне им недостаточно. Им надо показать, что они еще могут сражаться», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Кроме того, ВСУ сейчас пытаются отвлечь союзные войска от выполнения текущих задач. Так, например, все понимают, что штурмовать Авдеевку, откуда ведутся обстрелы Донецка, очень сложно. И там нужны дополнительные усилия. Поэтому ВСУ демонстрируют общую активность по этому направлению», – отметил собеседник.

Происходящее в Донецке Шурыгин охарактеризовал как провокацию в отношении российских войск. «Не исключаю, что это попытка вынудить наши войска перейти к более жестким мерам по Авдеевке. Но никто не станет штурмовать ее, что называется, в лоб. В противном случае это приведет к огромным и бессмысленным потерям. Город необходимо окружать, делать это аккуратно, понимая всю сложность поставленной задачи», – подчеркнул Шурыгин.

В свою очередь, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец увидел в обстрелах Донецка месть украинской армии из-за ранее понесенных поражений. «Никакой военной целесообразности в действиях ВСУ просто нет. Это тупая месть за те поражения, которые они успели понести. Их бесит, что донецкая земля им уже неподконтрольна», – уверен он.

«Есть в этом и психологический подтекст, который не стоит упускать из виду. Обстрелы Донецка на фоне сообщений Москвы о достижениях на фронте должны вызвать недовольство граждан России. Ведь если спецоперация идет успешно, почему продолжают страдать мирные граждане?» – задается вопросом собеседник.

Однако командованию ВС Украины не удастся спровоцировать Россию не переброску имеющихся сил и средств с других направлений к Донецку, потому что это не даст нужного эффекта ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе.

По этой причине, как считают эксперты, командованию ВС России и союзных республик придется находить иные способы прекращения обстрелов Донецка. В их числе – улучшение организации контрбатарейной борьбы и усиление разведывательных возможностей для более точного выявления позиций ВСУ.

«Сейчас нам придется с невероятными усилиями отодвигать противника подальше от Донецка, чтобы их артиллерия и ракеты просто не добивали до города. Это можно сделать только после того, как все боевые позиции ВСУ будут установлены. Затем по ним можно прицельно ударить», – добавил Баранец.

Он также отметил, что сделать это будет непросто. «Многие позиции ВСУ стоят прижатыми к жилым домам. С одной стороны, мы бы могли ударить по ним, сровняв город с землей. Но там живут наши люди, здесь мы ограничены в возможностях. Именно поэтому мы движемся «на цыпочках», постепенно уничтожая силы противника», – констатировал Баранец.

В свою очередь, научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник полагает, что обстрелы Донецка – это наглядная иллюстрация необходимости оснащения войск достаточным количеством беспилотников. «Если у вас нет возможности системно просматривать полосу до 30 км от линии фронта, значит враг имеет возможность развертывать там артиллерию с приемлемым для нее риском потерь и решать задачи», – отмечает Крамник.

«Вы можете обладать подавляющим превосходством в весе залпа, но конкретно в ситуации артиллерийской дуэли это превосходство может быть эффективно реализовано только при наличии работающей разведки, дающей информацию в реальном времени. Это дроны. Это большие разведывательные самолеты с чувствительными РЛС бокового обзора, дальнобойными камерами и средствами сведения их информации в единую картинку. Это спутники. Это постоянно работающая РЭР/РТР. Это работающая система управления», – перечисляет эксперт.

«При дефиците указанных средств на каждую пораженную пушку противника придется тратить вагон боекомплекта. Это не преувеличение»,

– добавляет Крамник. В то же время военный эксперт Борис Рожин считает, что контрбатарейная борьба на данном этапе не может гарантировать прекращения подобных обстрелов. «Асимметричным ответом на такие действия может стать нанесение карательных ударов по важным инфраструктурным и политическим центрам – областным администрациям, электростанциям, административному кварталу в Киеве и так далее. То есть мы должны обозначить цену продолжения подобной террористической практики», – полагает эксперт.

Вместе с тем с целью усиления ударных возможностей ДНР Рожин предлагает создать «ракетную бригаду в армии ДНР», «разместить ее в районе Донецка и усилить огневое поражение целей противника, не ослабляя фокус на ключевые с военной точки зрения направления».

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Что касается собственно запроса к России о помощи, то, как объяснил Басурин, Донецк под этим подразумевает и рассчитывает на более активное применение ракет наземного и воздушного базирования по объектам противника.

Схожей точки зрения придерживается и депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. «В данной ситуации Москва могла бы еще активнее применять ракеты наземного базирования и авиацию в отношении мест дислокации украинских формирований. Кроме того, нам нужны новейшие средства контрбатарейной борьбы», – пояснил Бердичевский в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.

«Дело в том, что представители ВСУ довольно быстро выставляют на позиции свою артиллерию, делают несколько залпов и потом уезжают. Мы просто не успеваем на это отреагировать теми средствами, которые есть в нашем распоряжении. Я уверен, что наши военные уже сообщили Москве, что именно нам необходимо и в каком количестве. И Россия обязательно поможет, как делала это всегда», – заключил депутат.

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