Нам важны не территории, а люди. Неважно, как пройдет будущая граница, если за этой границей сохранится режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби и камикадзе.7 комментариев
Кремль анонсировал встречу Путина с главой ЦИК Памфиловой
Песков сообщил о предстоящей встрече Путина с Памфиловой в Кремле для обсуждения работы ЦИК
Президент России Владимир Путин встретится в Кремле с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой, чтобы обсудить итоги года для российской избирательной системы и планы по ее развитию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин проведет встречу с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, уточнив, что встреча запланирована на середину дня и пройдет в Кремле.
Основной темой обсуждения станет текущая ситуация в российской избирательной системе. Памфилова проинформирует президента о том, как прошел этот год для избирательной системы, а также расскажет о планах по ее дальнейшему развитию. Песков отметил, что такие встречи традиционно проходят в содержательном ключе.
Остальные мероприятия президента России в этот день будут непубличными, уточнил представитель Кремля.
Напомним, явка на региональных выборах, которые прошли 6-8 сентября, стала рекордной с 2013 года и составила 47,1%, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.
В этом году явка на выборы в единый день голосования была выше, чем в предыдущие годы, добавила она.