Кремль анонсировал встречу Путина с главой ЦИК Памфиловой

Песков сообщил о предстоящей встрече Путина с Памфиловой в Кремле для обсуждения работы ЦИК

Президент России Владимир Путин проведет встречу с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, уточнив, что встреча запланирована на середину дня и пройдет в Кремле.

Основной темой обсуждения станет текущая ситуация в российской избирательной системе. Памфилова проинформирует президента о том, как прошел этот год для избирательной системы, а также расскажет о планах по ее дальнейшему развитию. Песков отметил, что такие встречи традиционно проходят в содержательном ключе.

Остальные мероприятия президента России в этот день будут непубличными, уточнил представитель Кремля.

Напомним, явка на региональных выборах, которые прошли 6-8 сентября, стала рекордной с 2013 года и составила 47,1%, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

В этом году явка на выборы в единый день голосования была выше, чем в предыдущие годы, добавила она.