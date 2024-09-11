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Памфилова сообщила о рекордной явке на прошедших выборах
Явка на региональных выборах, которые прошли 6-8 сентября, стала рекордной с 2013 года и составила 47,1%, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на заседании комиссии.
«Общая явка (после обработки всех бюллетеней) немного повысилась и составила 47,1% от числа граждан, которые обладают активным избирательным правом. Это рекордный показатель с тех времен, как законом введен Единый день голосования... На федеральных выборах явка всегда выше, но вот взяли то, что касается региональных выборов – рекордная явка начиная с 2013 года», – передает ее слова ТАСС.
Согласно данным ЦИК, явка в единый день голосования в 2013 году составила 37,96%.
Она уточнила, что всего в выборах приняли участие свыше 27 млн 300 тыс. избирателей. «Это уточненные данные, добавились после обработки бюллетеней из 58 млн, которые были включены в список избирателей для голосования», – сказала Памфилова.
В единый день голосования 6-8 сентября в российских регионах прошли почти 4 тыс. избирательных кампаний всех уровней. В 21 регионе состоялись прямые выборы глав субъектов. В 13 субъектах избрали депутатов в заксобрания. Также прошли довыборы в Госдуму в трех одномандатных округах.