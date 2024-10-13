Россия возглавила медальный зачет на молодежном первенстве мира по самбо

Российские самбисты выиграли 44 золотых медали на первенстве в Ларнаке

Tекст: Ольга Иванова

Как передает «Интерфакс», на молодежном первенстве мира по самбо, прошедшем в Ларнаке, российская сборная завоевала первое место в медальном зачете. Всего на счету команды 52 медали, включая 44 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых наград. В соревнованиях приняли участие спортсмены в возрасте от 14 до 20 лет из 33 стран, что стало рекордом для этого турнира.

На втором месте в медальном зачете расположилась сборная Казахстана, которая завоевала 32 медали: 3 золотых, 12 серебряных и 17 бронзовых. Третье место заняла Украина с 3 золотыми, 9 серебряными и 17 бронзовыми медалями. Участники из таких стран, как Болгария, Франция, Германия, Сербия, Израиль и Испания, также показали хорошие результаты, завоевав серебряные и бронзовые награды.

Президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков отметил, что увеличившееся количество участников и стран-медалистов свидетельствует о росте конкуренции в мировом самбо. «Российские спортсмены вновь подтвердили свое лидерство во всех дисциплинах и возрастных группах», - сказал он.

Первенство проходило с 11 по 13 октября. Следующим значимым событием в мире самбо станет взрослый чемпионат мира, который состоится в Астане с 8 по 10 ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная России участвовала в чемпионате мира по вьетнамским боевым искусствам, который проходил в Хошимине, и заняла второе место в общекомандном зачете, уступив только хозяевам соревнований – сборной Вьетнама, которая завоевала 22 золотые медали, в то время как российская команда получила 10 золотых, 16 серебряных и 24 бронзовые награды, что позволило ей обогнать другие команды, включая Францию, занявшую третье место с 10 золотыми и 12 серебряными медалями.

