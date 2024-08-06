Россияне стали вторыми в командном зачете чемпионата мира по вьетнамским боевым искусствам

Россияне в Хошимине выиграли 12 медалей, из которых четыре золотые, три серебряные и пять бронзовых. По количеству золотых медалей они уступили только одной из двух команд Вьетнама. Третье место заняла сборная Франции. Соревнования проходили с 31 июля.

Чемпионами мира стали Андрей Гросул (весовая категория свыше 90 кг), Артем Кожокин (до 82 кг), Дмитрий Зверев (до 72 кг) и Анастасия Котова (до 65 кг). Серебро выиграли Сергей Резников (до 90 кг), Марьяна Авдеенко (свыше 65 кг) и Валерий Стрельченко (до 64 кг), бронзу – Давид Авагян (до 77 кг), Арсен Алиев (до 68 кг), Надир Алибегов (до 60 кг), Дарья Ивакина (до 48 кг) и Екатерина Жулева в технических упражнениях, передает ТАСС.

Сборная России на турнире, как и год назад, выступала под флагом и гимном страны. В соревновании участвовало 17 отечественных спортсменов.

«Ребята очень все здорово были мотивированы, они бились за страну, особенно на фоне Олимпийских игр и других мероприятий, где запрещают гимн и флаг. Они выходили с флагами. Особенно когда побеждали, просили флаг и обматывались им. То есть патриотический настрой был очень высоким. Те, кто проигрывали, плакали от огорчения. Были случаи, один парень у нас выступал, вьетнамец, который проигрывал, специально бил ему по ноге по одному и тому же месту, чтобы наш не сумел выступить в финале. Но он все равно принял участие в нем», – рассказал руководитель российской делегации, почетный вице-президент Федерации восточных боевых единоборств России Юрий Органов.

Органов поделился мнением об атмосфере на турнире. «Она была очень дружественной, позитивной. Выступали спортсмены из Франции, Германии, Италии, Кот-д'Ивуара, все были очень дружны, не было никакой злости», – отметил он.